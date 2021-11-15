الإثنين 15 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات أسوان تحيل أوراق قاتل سائق التوكتوك إلى مفتى الجمهورية

والدة المجني عليه
والدة المجني عليه

أحالت محكمة جنايات أسوان، أوراق قاتل الشاب سائق التوكتوك، والمتهم فيها عامل، إلى المفتى لتأكيد حكم الإعدام.

 

و استمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الذي طعن في تقرير الطبيب الشرعي والى تحريات المباحث، لكن بعد الانتهاء من سماع دفاع المتهم، أصدرت المحكمة حكمها بإحالة أوراق المتهم صالح م ح إلى مفتي الجمهورية.

 

ومن ناحيتها أعربت والدة المجني عليه عن فرحتها وسعادتها البالغة بعودة حق ابنها، بعد حكم إحالة اوراق قاتل ابنها إلي مفتي الجمهورية، خاصة أنها كانت تنتظر الحكم منذ لحظة قتله.

 

وأوضحت أن القاتل لم يكن في قلبه رحمه مطلقًا وطعن ابنها 34 طعنة متفرقة بالجسم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، مشيرة إلى أن نجلها مات رجل، نظرًا لانه كان يدافع عن التوكتوك الذي يسعى وراء رزقه به ولقمة عيشه، ولكن القاتل لم تكن به ذرة رحمة أو شفقة.

 

تعود تفاصيل الواقعة عندما كشفت الأجهزة الأمنية بأسوان، غموض واقعة مقتل سائق توك توك، بغرض السرقة، بعدة طعنات، حيث تلقى قسم ثاني أسوان، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص سائق مركبة توك توك، يدعى أندرو جرجس 19 عامًا، مقيم عزبة العسكر أول أسوان.

 

وتم استهداف الجاني بمأمورية مشكلة فريق البحث الجنائي بالاشتراك مع قطاع الأمن العام بأسوان.

 

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، ويدعى صالح.م.ح 28 عامًا عاطل، مقيم بذات عنوان المجنى عليه، حيث استدرج المجنى عليه، بزعم توصيله إلى المدينة الصناعية الجديدة، بناحية قسم ثان أسوان، وعقب ذلك تعدى عليه بسلاح أبيض مطواة، وعقب ارتكاب جريمته، استولى على التوك توك، حتى نفذ منه البنزين، وتركه بأحد الشوارع التابعة لدائرة القسم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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