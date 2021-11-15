الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

فن

إلهام شاهين: كلمة «مومس» موجودة فى كتب الدين

إلهام شاهين
إلهام شاهين

علقت الفنانة إلهام شاهين على أزمة مسرحية "المومس الفاضلة" وذلك ردًا على تصريحات النائب الدكتور أيمن محسب الذي قال إن اعتراضه ليس على العمل ولكن على المسمى في حد ذاته والذي يمثل  لفظًا صادمًا.


وقالت شاهين في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON": إن مسألة الاسم (كلمة المومس) هي لغة عربية فصحى وموجودة في كتب الدين وفيه حديث عن الرسول بيقول كلمة المومس وهي التي وجدت كلبًا يعاني العطش وسقته من مياه البئر   بعدما خلعت حذائها وقامت بربطه في خمارها وربنا دخلها الجنة، ده حديث معناه كده".


وتابعت الفنانة: "هتلغوا الحديث ومانعلموش للنشأ الجديد؟ هل هتلغي الحديث من صحيح البخاري؟ أنت منزعج أنك هتشوفه على أفيش وهتلغي الحديث مثلًا؟! مش منزعج إنها في كتب الدين وبنفس المعنى".


وأضافت: "لما الأطفال تسألنا يعني إيه مومس هنقلهم ست منحرفة"، مشيرة إلى أن التناقض هو أساس فكرة المسرحية المترجمة، قائلة: "فكرة الاعتراض على الاسم أنا قلت ممكن نغيره عشان الناس المتحفظة رغم أن ده غلط وقلت نحط كلمة مومس وبعدها علامات استفهام وأكيد النائب سمع ده ومع ذلك عمل دوشة وطلب إحاطة في اليوم التالي". 


"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

إعلامي اخير أدم مسرحية تقدم بعد تحف السبت قناة برنامج فنانة مياه لميس الحديدى صحي الفن المسرح لجنة شاهين الهام الجنة

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