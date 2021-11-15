العراق والأردن يؤكدان استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية

أكد العراق والأردن استمرار التنسيق بين البلدين إزاء القضايا الإقليميَّة والجُهُود المُشترَكة لتجاوز التحديات، وحل الأزمات في المنطقة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمييّن و خدمة القضايا و المصالح العربيَّة.



وأوضحت وزارة الخارجية العراقية - في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية - أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجيَّة العراقى فؤاد حسين، مع نائب رئيس الوزراء و وزير الخارجيَّة بالمملكة الأردنيَّة الهاشميَّة أيمن الصفدي، على هامش أعمال مُنتدى صير بني ياس المُنعقد بنسخته الثانية عشرة في مدينة دبي، بدولة الإمارات العربيَّة المُتحدة.



وأشار البيان العراقي إلى أن الجانبين بحثا سُبُل تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مُختلف المجالات، بما يعكس علاقاتهما الأخويّة الاستراتيجيّة والتاريخيّة، وأ كَّدا الحرص المُشترَك على إيجاد آفاق أوسع للتعاون، و اتخاذ الخطوات العمليّة اللازمة لتحقيق ذلك.



وقدم الوزير العراقي خلال اللقاء عرضًا لنظيره الأردنيّ عن الانتخابات العراقيَّة ونتائجها وجُهُود الحكومة في السير بالعراق إلى بر الأمان، إضافةً إلى التطورات السياسيّة الجاريّة و المدد الزمنيّة الدستوريّة التي تشكل أساس العمليّة السياسيّة في العراق وجُهُود القوى السياسيّة في السعيّ لتشكيل حكومة قويّة قادرة على تحقيق مهامها بعد الانتهاء من إجراءات المُفوضية المُستقلة للانتخابات.



وأكد أنَّ العراق يثمن الدور الرئيس للأردن في تعزيز العمل العربيّ المُشترَك وتحقيق الأمن و الاستقرار، و بلورة الأفكار إزاء أبرز التحديات الآنيّة و المستقبليّة، و السعيّ لحلحلة الأزمات التي يشهدها المُحيط الإقليميّ والدوليّ بالحوار.



من جانبه، أكد أيمن الصفديّ أن محاولة الاغتيال الفاشلة ضد رئيس الوزراء العراقي هي دليل على حجم التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق، وأنَّ هناك حرص أردني على تقديم كل الدعم والعون إلى جمهوريَّة العراق لتحقيق الأمن والاستقرار.