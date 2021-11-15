الإثنين 15 نوفمبر 2021
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فن

رامى صبرى يطرح البرومو التشويقى لأحدث أغنياته «هموت من غيرها» (فيديو)

رامي صبري
رامي صبري

أطلق النجم رامي صبري قبل قليل البرومو التشويقي لأحدث أغنياته “هموت من غيرها” تمهيدا لإطلاقها كاملة عبر المنصات الإلكترونية وموقع الفيديوهات يوتيوب خلال الأيام القادمة من خلال سلسلة الأغنيات السينجل التي يطلقها على فترات.

وعبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نشر رامي مقطعا من الأغنية الجديدة معلقا عليها بـ"هموت من غيرها" قريبا وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي عبر عن انتظاره للأغنية بشدة.

 

ويأتي طرح رامي صبري، لأغنيته قريبًا باسم "هموت من غيرها"، بعد نجاح عدد من الأعمال التي قدمها مؤخرًا من بينها: "بيحرك في المشاعر"، فضلًا عن أغنيته التي حققت نجاحًا كبيرًا وهي "خاصمت الشوارع".

 

وأعلن "صبري"، قبل أيام، في منشورٍ عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تقدمه بطعن أمام المحكمة على تقرير الطب الشرعي الصادر حول وفاة شقيقه الراحل كريم صبري، الذي توفى منذ أشهر.

 

اختارت محطة راديو "إنرجي 92.1"، المطرب رامي صبري، ليكون نجم شهر نوفمبر، حيث سيتم إذاعة أغانيه على مدار اليوم حتى نهاية الشهر الجاري، كما سيحل "صبري"، ضيفًا على إحدى برامج محطة راديو "إنرجي"، التي لم يفصح عنها حتى الآن. 

 

وكانت أغنية رامي صبري الأخيرة “بيحرك في المشاعر” حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.

 

الأغنية من كلمات تامر حسين، ومن ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وميكس وماسترينج هاني محروس، وجيتار مصطفى نصر، وقانون أحمد القمري.

 

وكان رامي صبري طرح الأيام الماضية أغنية جديدة عبر قناته الخاصة على "يوتيوب" إهداءً لشقيقه الراحل كريم صبري، وكتب في بداية الأغنية إهداء إلى شقيقه الراحل. 

 

وقال المطرب في الإهداء: "هذا العمل إهداء إلى روح الحبيب كريم صبري.. فلم يتقاض أي شخص ساهم في هذا العمل أي عائد مادي.. برجاء الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة".

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