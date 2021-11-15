وفد من السويد يزور ميناء الإسكندرية للتعاون فى النقل البحرى

تستقبل وزارة النقل اليوم الإثنين وفد من دولة السويد في ميناء الإسكندرية لتفقد مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير والذي تنفذه مصر في إطار مخطط تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، على أن يعقب هذه الزيارة لقاءات مكثفة بين المختصين من الجانبين لاستعراض الفرص الاستثمارية في مجال النقل البحري في مصر والتي يمكن أن تشكل تعاوناً مثمراً بين الجانبين في هذا المجال.





واوضحت وزارة النقل، في بيان لها، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، بحث مع السفير السويدي بالقاهرة التعاون في مجال النقل البحري.

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج إشارات بنها، والمسافة الأوتوماتيكية بين بنها وقويسنا،والمسافة الأوتوماتيكية بين بنها وسندنهور، في الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة "تاليس" الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4) Safety integrity level) معدل أمان المستوي الرابع (وهو أعلى معدل أمان في العالم)، وبدخول تلك المنطقة في الخدمة يكون ١٧٨ كم في الخدمة من إجمالي ٢٠٨ كم.

جاء ذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل، بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (١٩ برجًا رئيسيًا و١٥ برجًا ثانويًا و٨٠ مزلقانًا)، وتم حتى الآن دخول عدد ١٥ برجًا رئيسيًا الخدمة وهى: ( قويسنا – بركة السبع – كفرالزيات – إيتاي البارود – دمنهور – أبوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها - قليوب - سيدي جابر- شبرا – التوضيب - بنها) و١٣ برجًا ثانويًا و٦٩ مزلقانًا، لافتًا إلى أن برج إشارات بنها يتحكم في عدد ٧٨ سيمافورًا ضوئيًا، وعدد ٧٠ موتور تحويلة.