النمسا تضع غير الملقحين ضد كورونا بالحجر المنزلى

أعلنت النمسا فرض عزل على غير الملقحين ضد كورونا أو الذين لم يتعافوا من (كوفيد-19)، من أجل الحد من الارتفاع الكبير في عدد الإصابات.



وأوضح المستشار النمساوي ألكسندر شالنبرج - وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أن النمسا قررت وضع ملايين الأشخاص الذين لم يتلقوا تطعيمًا كاملاً ضد فيروس كورونا، قيد الحجز المنزلي، اعتبارًا من اليوم الإثنين للتعامل مع ارتفاع عدد الإصابات وإعادتها إلى مستويات قياسية.



يذكر أنه تم تطعيم ما يقرب من 65٪ من سكان النمسا بشكل كامل ضد (كوفيد-19)، وهو أحد أدنى المعدلات في أوروبا الغربية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.