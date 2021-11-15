أصالة تضطر لتغيير فستانها بسبب تمزقه فى حفل الموسيقى العربية (صور)

اضطرت النجمة السورية أصالة لتغيير فستانها، في فاصل حفلها المقام حاليًا على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي تقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا.

واعتذرت أصالة، لمصمم الأزياء الشهير نيكولا جبران، الذي صمم لها فستانها الفضي الذي أطلت به على جمهورها في الفاصل الأول من الحفل، قائلة: "بعتذر كتير لمصمم الأزياء جبران، من سربعتي وتوتري واستعجالي تمزق فستاني غصب عني، وسأقوم بتغييره في الفاصل".

وبالفعل، قامت أصالة لتغيير فستانها الفضي، وارتدت في الفاصل الثاني من الحفل فستان وردي، وبدأت الفاصل الثاني من الحفل بأغنية «بنت أكابر» ثم «شاغل بالي»، و«أسفة»، بمشاركة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.

ومن المقرر أن تتغنى أصالة خلال الحفل بمختارات من أعمالها الخاصة منها: «60 دقيقة حياة، في قربك، روحي وخداني، أقولك بحبك وبعدك عني»، إلى جانب عدد من مؤلفات التراث العربي الأصيل.

وكانت قد اعتذرت أصالة، لجمهورها فور صعودها على خشبة المسرح بداية الحفل، لتأخرها ما يقرب من ساعة ونصف، حيث صعدت على المسرح في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بدلا من الثامنة مساء، مؤكده أن سبب تأخرها الزحام المروري.

الحفل يرفع لافتة «كامل العدد»

ورفع الحفل لافتة «كامل العدد» خاصة وأن نفدت تذاكره وشهدت إقبالا جماهيريًا كبيرًا، بمجرد طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، بأربع فئات 1810، 1510، 1010، 510 جنيهات، وشهد الموقع الرسمى لدار الأوبرا المصرية على شبكة الإنترنت زيارات ضخمة تخطت الـ15 مليون زائر خلال 72 ساعة.

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجي، قدّم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار، والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربي.

وتقام حفلات المهرجان مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تتمثل فى عدم السماح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، الجلوس بأسبقية الحضور، ومنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، والالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بقياس درجات الحرارة بواسطة المختص، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، عدم السماح بتحريك المقاعد.

ودورة المهرجان هذا العام مهداه إلى روح كل من الموسيقار الكبير الراحل جمال سلامة، والموسيقار القدير الراحل عبده داغر، واستمرت على مدار 15 يومًا متتالية، وضمت 33 حفلًا غنائيًا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هي: "مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان"، واقيمت على 6 مسارح بثلاث محافظات القاهرة النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول.