أمين «البحوث الإسلامية» يلتقى بالأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة

التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد بالأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة؛ وذلك على هامش جولته اليوم بمحافظة أسيوط عقب برنامج الزيارات التي أجراها بعد انتهاء المؤتمر العلمي لكلية اللغة العربية.

من جانبه رحب نيافة الأنبا بالأمين العام والوفد المرافق له من منطقة وعظ أسيوط، مؤكدًا على سعادته بهذه الزيارة التي تؤكد على روح التسامح والتعاون بين أبناء الوطن الواحد والتعاون المشترك بين مؤسسات الدولة بما يحقق الصالح العام ويرتقي بمصر حاضرًا ومستقبًلا.

وأكد الأمين العام خلال الزيارة أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، حريص على تفعيل الحوار والتعاون مع الأخوة المسيحيين وما يحققه ذلك من آثار إيجابية في بناء الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره وتفويت الفرصة على المتربصين به.

وأوضح "عيّاد" أن بيت العائلة المصرية هذا النموذج المصري بجميع فروعه في المحافظات يمثل تجربة ناجحة تؤكد على التماسك والتلاحم والتلاقي من خلال القواسم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين، كما أن جهود لجانه في هذا الشأن لها عظيم الأثر في التكاتف من أجل بناء وطننا الحبيب بدعم قيادة سياسية حكيمة تسعى دائمًا إلى تحقيق التنمية والحفاظ على الوطن ومقدراته.

كما التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، لبحث سبل تفعيل العمل الدعوي في المحافظة، ومناقشة الدور التوعوي الذي يقوم به وعاظ وواعظات الأزهر في مراكز ومدن المحافظة.

فيما قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف حريص على التعاون الفعال والمثمر مع جميع المؤسسات والهيئات والوزارات في جميع محافظات الجمهورية، للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير المستهدفة، بما يدعم جهود الدولة في قضية الوعي المجتمعي، وبما يسهم في مواجهة أي فهم خاطئ للقضايا المعاصرة محل اهتمام الناس جميعًا.

وأكد "عياد"، أن المجمع كأحد أهم قطاعات مؤسسة الأزهر الشريف يعمل من خلال إداراته المتنوعة ومناطق الوعظ التابعة له على مستوى الجمهورية على مجموعة من المحاور المهمة التي تدعم استراتيجية الأزهر في نشر المنهج الوسطي بين الناس، ودعم كل مفاهيم المواطنة والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن إصداراته العلمية وحملاته التوعوية وقوافله الدعوية تلبي جميعها احتياجات التنمية المجتمعية وتسهم في بناء جيل لديه فكر مستنير وهدف واضح لمستقبل واعد.