الإثنين 15 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عمرو دياب الأكثر استماعًا على يوتيوب فى تصنيف الأغانى العربية

عمرو دياب
عمرو دياب

احتل النجم الكبير عمرو دياب المركز الأول في قائمة الفنانين الأكثر استماعًا خلال الأسبوع الماضي على موقع Youtube حيث كشف الموقع عن الأفضل لهذا الأسبوع حسب تصنيف Youtube Charts.

 

وجاء عمرو دياب في المرتبة الأولى بنسبة مشاهدات لأغانيه وصلت لأكثر من ثمانية ملايين مشاهدة، خلال أسبوع واحد، بينما جاء في المركز الثاني المغني الشعبي عصام صاصا بمشاهدات وصلت لـ خمسة ملايين و ٨٠٠ ألف مشاهدة ، فيما جاء في المرتبة الثالثة للنجوم الأكثر استماعًا في مصر محمد حماقي بمشاهدات تقدر بخمسة ملايين و ٧٠٠ ألف.

عمرو دياب

يذكر أن الهضبة قد أحيا مؤخرا حفلا بالتجمع الخامس لصالح إحدى الشركات الخاصة، وحضر الحفل نخبة من النجوم والشخصيات العامة.

 

وكان الهضبة عمرو دياب قد أحيا مساء الجمعة 12 نوفمبر، حفلا خاصا لصالح إحدى الشركات العقارية في القاهرة، وقدم عمرو دياب لجمهوره مجموعة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الحضور منها أغنية "أنت الحظ" وغيرها من أغنيات ألبومه الجديد.

 

كما أحيا عمرو حفلا كبيرا في معرض إكسبو دبي 2020 وشهد الحفل حضورا جماهيريا غير مسبوق، وعلى هامش الحفل أعلن عن طرح ألبومه الجديد "عيشني" في ديسمبر المقبل.

 

عمرو دياب الفن قبل ألم الجمعة أغاني الشركات العقارية النجم الكبير عمرو دياب دبي 2020

رئيس التحرير

وائل لطفي

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