«هييجي 31».. البابا تواضروس يكشف مفاجأة عن رد مرسي عن مستقبل مصر قبل 30 يونيو

بحضور شيخ الأزهر..

استعاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكريات يوم 3 يوليو 2013 يوم القرار، مؤكدًا أن البلد كانت تغلي من أحوال كثيرة جدًا وتم الاعتداء على الكاتدرائية في الأسبوع الأول من أبريل.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كنت توليت منصبي منذ شهور مع واقعة الاعتداء على الكنائس ، ولم أكن أعرف ماذا أفعل؟ وكلما كنت أعرفه أن مصر تسرق وطني وجغرافتي وعلاقتي مع الآخر فيه شيء غير مقبول يحدث".