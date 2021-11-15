الإثنين 15 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021

الريال السعودي
الريال السعودي

واصل سعر الريال السعودي، اليوم الإثنين، 15 نوفمبر 2021 استقراره لليوم الثالث على التوالي، حيث سجل سعر الريال السعودي فى بنك المصرف المتحد نحو 4.03 للشراء و 4.19 للبيع، كما استقر الريال السعودي في بنك CIB عند 4.17 للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

 

سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس 

ويرصد “"الدستور" سعر  صرف الريال السعودي، اليوم الإثنين، فى البنوك حيث سجل سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، واستقر سعر الريال فى بنك القاهرة 4.09 للشراء، و4.20 للبيع، وسجل في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم 

وسجل سعر الريال السعودي فى بنك بلوم 4.17 للشراء، و 4.20 للبيع.

استقرار الريال السعودي فى البنوك 

واستقر سعر الريال السعودي فى البنك المركزي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

استقرار الريال السعودي فى البنك الأهلى  عند 4.18

كما استقر الريال في البنك الأهلي المصري، وفقًا لآخر تحديث، وسجل 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.18 للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية 

واصل الريال السعودي استقراره فى بنك كريدي أجريكول مصر عند  4.14 للشراء، 4.20 للبيع، كما استقر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.15 للشراء، و4.19 للبيع.

سوق الأسهم السعودية يواصل صعوده  

واصل سوق الأسهم السعودية صعوده، خلال التداولات للجلسة الثانية على التوالي فى ظل التوقعات بإستمرار صعود الأسهم مع تزايد ثقة المستثمرين فى سوق الأسهم بالداخل والخارج ومع استمرار ارتفاع أسعار النفط و تواصل صعود الخام العالمي والأمريكي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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