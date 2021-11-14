الأحد 14 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سيطرة للشباب.. انتخابات غرفة «الصناعات الهندسية» بالاتحاد غدا

انتخابات غرفة «الصناعات
انتخابات غرفة «الصناعات الهندسية» بالاتحاد

تعقد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، غدًا، دورتها الانتخابية لدورة جديدة وفق القانون الجديد.

ويشهد اتحاد الصناعات المصرية حالة جديدة من المنافسة القوية بين أكثر من 700 مرشح على انتخابات الغرف الصناعية، ولأول مرة سيطر الشباب والمرأة على قوائم المرشحين، حيث ضمت كل غرفة نحو 15 مرشحًا من الشباب والمرأة، بعد تطبيق قانون الجديد لتنظيم العمل داخل أكبر قلعة صناعية في إفريقيا تضم أكثر من 100 ألف شركة صناعية.

وانطلق ماراثون انتخابات الغرف الصناعية، ويستمر حتى 28 نوفمبر الجاري، والتي ستسفر عن مجالس إدارة الغرف الصناعية  للدورة الجديدة 2021-2025.

وتجرى انتخابات غرفة صناعة الحبوب 16 نوفمبر 2021، والصناعات الهندسية غدًا، وتعقد انتخابات غرفة دباغة الجلود 18 نوفمبر.

وتعقد غرفة مواد البناء انتخاباتها يوم 21 نوفمبر وصناعة الجلود 22 نوفمبر 2021 والصناعات الغذائية يوم 24 نوفمبر والصناعات المعدنية 25 نوفمبر، والصناعات الكيماوية 28 نوفمبر 2021.

ووفق قانون اتحاد الصناعات المصرية الجديد رقم 70 لسنة 2019، تقسم الجمعية العمومية للغرف الصناعية إلى 3 فئات وهي منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر،  وتحصل كل فئة على 4 مقاعد بمجلس إدارة كل غرفة صناعية، فيما يعين 3 أعضاء من قبل الوزير المختص بشؤون الصناعة والتجارة.

وتصنف المنشآت الصناعية وفقا لرأسمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة، من واقع ميزانية كل منشأة، ليكون القيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر للمنشآت التى يقل رأسمالها المستثمر عن 50 مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشآت المتوسطة التى يتراوح رأسمالها المستثمر بين 50 و200 مليون جنيه، فيما يقيد بجدول المنشآت الكبيرة المؤسسات التى يزيد رأسمالها المستثمر على 200 مليون جنيه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

منها وقف البصمة.. «البترول» تتخذ إجراءات جديدة بحق العاملين غير الملقحين ضد كورونا

للطلاب والموظفين| رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2021

10 تنبيهات من «التعليم» للمدارس حال سقوط أمطار شديدة

بعد خسارة جنوب إفريقيا.. موسيمانى يهاجم حكام التصفيات المؤهلة للمونديال

«هييجي 31».. البابا تواضروس يكشف مفاجأة عن رد مرسي عن مستقبل مصر قبل 30 يونيو

وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير مناهج الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

مؤمن المحمدي

هو وهي وسعاد حسني

لواء. محسن الفحام

العراق فى قلب مصر

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: الأطفال من 5 إلى 11 عامًا باتوا مؤهلين لتلقى لقاح كورونا

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين غرب القدس المحتلة

«القتل البطيء».. استمرار تفاقم الوضع الصحي لأسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال