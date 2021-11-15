الإثنين 15 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

في حفل «كامل العدد»

لأول مرة.. أصالة تغني للشحرورة «يا دلع دلع» بالأوبرا (صور)

أصالة
أصالة

بدأ منذ قليل، حفل النجمة السورية أصالة، المقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي تقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا.

استقبل الجمهور«أصالة» بالتصفيق لمدة 10 دقائق، بينما رحّبت الأخيرة بالحاضرين، ثم أشعل المسرح بمجموعة كبيرة من أغنياتها الخاصة القديمة والحديثة منها «عادي، وأكثر، جابوا سيرته، رفقا، سؤال بسيط، والورد البلدي».

أصالة

أصالة تغني لأول مرة «يا دلع دلع» لصباح

وغنت أصالة لأول مرة للفنانة الراحلة صباح بأغنية «يا دلع دلع»، ألحان فريد الأطرش.

وحضر الحفل نخبة كبيرة من الوزراء والسفراء والإعلاميين، في مقدمتهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والسفيرة نبیلة مكرم، وزیرة الدولة للھجرة وشؤون المصریین بالخارج، والنائبة أمينة حسونة، الرئیس التنفیذي لمستشفى الناس ومؤسسة الجود الخيرية.

رفع الحفل لافتة «كامل العدد»، خاصة وأن نفدت تذاكره وشهدت إقبالا جماهيريًا كبيرًا، بمجرد طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، بأربع فئات 1810، 1510، 1010، 510 جنيهات.

أصالة

ومن المقرر أن تتغنى خلال الحفل بمختارات من أعمالها الخاصة منها: «60 دقيقة حياة، في قربك، روحي وخداني، أقولك بحبك وبعدك عني»، إلى جانب عدد من مؤلفات التراث العربي الأصيل.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

أصالة

شروط حضور حفلات مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا:

ـ غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

-غير مسموح بتحريك المقاعد.

 -ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

-ارتداء الزي اللائق بالمكان «ممنوع ارتداء الشورت».

-ممنوع التصوير.

أصالة
أصالة تغني لصباح بالأوبرا النجمة السورية أصالة حفل أصالة على مسرح النافورة حفل اصالة كامل العدد تفاصيل حفل أصالة بالأوبرا

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وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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