البابا تواضروس: الإنسان يولد مصريًا قبل أن يعرف دينه أو حالته المادية

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن هناك تحديات صعبة ومؤثرة كان ممكن أن تشكل ألمًا في المجتمع المصري.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "نشكر ربنا عدينا منها بسلام، وهناك معركة أخرى وهي التنمية والوعي ودائمًا لا ننظر للوراء ولكن نتعلم منه وننظر للأمام المستقبل، وبناء الأسنان القوي والواعي وبلدنا تكون قوية وسط التحديات المحيطة بها ونحلم بدرجة عالية من التعليم وإطلاق القدرات والإمكانيات الموجودة لدى الشباب".

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