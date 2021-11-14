الأحد 14 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سفيرنا بكندا يشارك في اجتماع «روتا» المعنية بتقديم الخدمات لجامعي القمامة بمصر

السفير أحمد أبو
السفير أحمد أبو زيد

شارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى كندا، الأحد 14 نوفمبر الجارى، في الاجتماع السنوي الثاني لجمعية روتا الكندية المعنية بتقديم الخدمات التنموية لمجتمع جامعى القمامة فى مصر، والذي عقد بعنوان "منارة من أجل التغيير"، وشهد مشاركة واسعة من شركاء الجمعية في كل من مصر وكندا.

وألقى السفير  أبو زيد، كلمة فى بداية اللقاء، أشاد خلالها بما قامت به جمعية روتا من أعمال ومشروعات منذ عام 2018 من أجل تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للفئات الضعيفة في مصر، والحلول طويلة الأجل لمجتمع جامعى القمامة في منشية ناصر على وجه الخصوص.

وأضاف أن الجهد الذى تقدمه جمعية روتا يتوافق والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل توفير الخدمات الأساسية للمناطق الأكثر احتياجا وبناء شبكات أمان اجتماعي قوية، فى إطار رؤية شاملة تستهدف بناء دولة تجسد قيم الحداثة والتنوير، وتسعى لتوفير حياة أفضل لجميع أبنائها، لا سيما المرأة والشباب والفئات المستضعفة.

وأكد السفير المصري أن وجود مجتمع مدني قوي وحيوي ومسئول، هو عنصر أساسى في معادلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وكذا في بناء قدرة المجتمع على الصمود والمساهمة في مكافحة العادات الاجتماعية السلبية، مسلطاً الضوء في هذا الخصوص على مبادرة حياة كريمة وأهدافها.

وشاركت فى اللقاء الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة التطوير الحضاري والعشوائيات سابقاً، وأحد أبرز الداعمين لعمل جمعية روتا في مصر، فضلاً عن مجموعة من الفنانين المصريين  كمغنية الأوبرا المصرية فاطمة سعيد، والفنانة رولا زكي، ونخبة من أعضاء الجالية المصرية فى كندا التي تساهم فى دعم جهود ومشروعات الجميعة.

جدير بالذكر، تعد جمعية روتا هي مؤسسة خيرية كندية تتمثل مهمتها في التخفيف من حدة الفقر وتعزيز التعليم. وتدعم روتا حالياً مجتمع جامعي القمامة في مصر بحي الزبالين، من خلال العمل مع جمعية حماية البيئة في مصر.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

منها وقف البصمة.. «البترول» تتخذ إجراءات جديدة بحق العاملين غير الملقحين ضد كورونا

للطلاب والموظفين| رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2021

بعد خسارة جنوب إفريقيا.. موسيمانى يهاجم حكام التصفيات المؤهلة للمونديال

10 تنبيهات من «التعليم» للمدارس حال سقوط أمطار شديدة

«هييجي 31».. البابا تواضروس يكشف مفاجأة عن رد مرسي عن مستقبل مصر قبل 30 يونيو

الاتصالات: ورشة عمل للمنتقلين إلى العاصمة الإدارية لمناقشة التجربة الألمانية في التحول الرقمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

«باربي» عجوز في الـ62 من العمر.. بهجة المزيد من الأحلام

مؤمن المحمدي

هو وهي وسعاد حسني

لواء. محسن الفحام

العراق فى قلب مصر

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: الأطفال من 5 إلى 11 عامًا باتوا مؤهلين لتلقى لقاح كورونا

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين غرب القدس المحتلة

«القتل البطيء».. استمرار تفاقم الوضع الصحي لأسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال