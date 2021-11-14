الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

البابا تواضروس: كل مرتكبى العمليات الإرهابية لديهم مشكلات فى الأسرة

البابا تواضروس
البابا تواضروس

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن العبارة الخالدة التي تقول "النفس الشبعانة تدوس العسل"، معناها أن النفس الشبعانة داخل البيت تدوس أي ضعف في أي صورة من الصور في المدرسة والمجتمع والصداقة.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي احمد الطاهري، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": الفكرة أن الطفل عندما يولد في أسرة يولد في كيان الحب، وهذه الأسرة تبنى على الحب ومنها يوجد الطفل وتتحقق فيه المعادلة ينمو إنسانًا محبوبًا ثم يصير انسانا محبا لكل المجتمع".

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