أصالة تتأخر عن حفلها بالأوبرا.. وتعتذر للجماهير: الشارع زحمة (صور)

على مسرح النافورة..

بدأ منذ قليل، حفل النجمة السورية أصالة، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، وقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وهو الحفل الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30.

واعتذرت أصالة في بداية الحفل لتأخرها بسبب الزحام في الشوارع، «على حد قولها»، إذ بدأ الحفل في تمام التاسعة والنصف، بدلا من الثامنة مساءً.

أصالة

وبدأت «صولا» الحفل بأغنية «الورد البلدي»، والتي أهدتها لزوجها فائق حسن، وقالت له على المسرح: «بحبك يا زوجي ورفيقي.. بحبك قد العالم»، مُشعلة حماس الجماهير بأغنية خليجية تحمل اسم «رفقا» للملحن الخليجي سهم، وأغنية «أكتر».

أصالة في الحفل

ومن المقرر أن تتغنى أصالة خلال الحفل بمختارات من أعمالها الخاصة منها: «60 دقيقة حياة، في قربك، روحي وخداني، أقولك بحبك وبعدك عني»، إلى جانب عدد من مؤلفات التراث العربي الأصيل.

الحفل يرفع لافتة «كامل العدد»

ورفع الحفل لافتة «كامل العدد» خاصة وأن نفدت تذاكره وشهدت إقبالا جماهيريًا كبيرًا، بمجرد طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، بأربع فئات 1810، 1510، 1010، 510 جنيهات.

وشهد الموقع الرسمى لدار الأوبرا المصرية على شبكة الإنترنت زيارات ضخمة تخطت الـ15 مليون زائر خلال 72 ساعة.

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجي، قدّم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار، والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربي.

وتقام حفلات المهرجان مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تتمثل فى عدم السماح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، الجلوس بأسبقية الحضور، ومنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، والالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، الالتزام بقياس درجات الحرارة بواسطة المختص، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، عدم السماح بتحريك المقاعد.

ودورة المهرجان هذا العام مهداه إلى روح كل من الموسيقار الكبير الراحل جمال سلامة، والموسيقار القدير الراحل عبده داغر، وتستمر على مدار 15 يومًا متتالية حتى 15 نوفمبر الجاري، وتضم 33 حفلًا غنائيًا بمشاركة 101 فنان من 10 دول عربية هي: "مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان"، وتقام على 6 مسارح بثلاث محافظات القاهرة النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول.