بعد زفاف دينا بفستان «هوت شورت»..خبيرة أزياء:"غير لائق"

فاجأت الفنانة الاستعراضية، دينا، جمهورها بصورة من حفل زفافها بفستان “هوت شورت”، لتتصدر محركات البحث عبر “جول” ومواقع التواصل الاجتماعى.

ونشرت النجمة الاستعراضية دينا، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور “انستجرام”، صورها بفستان زفاف الهوت الشورت، وعلقت عليها: "مفيش أحلى من الجواز"، لتنهال عليها التعليقات والمباركات.

فستان الزفاف الذي ظهرت به “دينا”، كان جديدًا بالنسبة للمجتمع المصري، وفى هذا الإطار علقت أشواق مسامر، خبيرة الموضة والأزياء، قائلة:"يظل فستان الزفاف حلم كل أنثى فتاة كانت أو سيدة سبق لها الزواج.

وتابعت: تنتظر كل أنثى بفارغ الصبر تحقيق حلمها بارتداء فستان الزفاف الذي طالما تحلم بأن يكون ملائكياً، كلاسيكياً أشبه بفساتين الأميرات والملكات بالقصص الرومانسية أو حتى أساطير الحب.

وأضافت، مؤخرًا ظهرت قوانين أخرى لفساتين الزفاف كتلك الشفافة وكأنها بغير بطانة أو “الجامبسوت” أو تلك التي تشبه الطيور من كثرة الريش المستخدم في تصميمها.

الفنانة الاستعراضية دينا

وعن إطلالة الفنانة دينا بفستان زفاف نصفه علوى "الكورساج"، قالت خبيرة الموضة والأزياء إن الفستان بسيط وراقي مصنوع من الدانتيل المبطن وكم طويل، ثم تأتي المفاجأة بأن تصميم الجزء السفلي من الفستان على هيئة شورت قصير، مُشيرة إلى أن الزفاف له رونقه كما أن لفستان الزفاف هيبته وكلاسيكيته فلا مجال لتحويل الفستان إلى قطعة ملابس تجمع بين الكاجوال والكلاسيك.

وأكملت مسامر، أن الزفاف حدث تنتظره المرأة بشغف وحب لإطلالة مميزة غير اعتيادية أو نمطية ولكن دون الإخلال بقوانين عالم السواريهات وفساتين الزفاف، فـ"الشورت" قطعة ملابس تستطيع أن ترتديها المرأة على البحر أو فى النادي أو في رحلة مع الأصدقاء ولكنه لا يليق بأناقة وكلاسيكية فساتين الزفاف على الإطلاق ، ففستان الزفاف إطلالة لا تقبل المقايضة أو التغيير فقط من أجل اللانمطية.