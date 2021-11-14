«التأمينات» تحدد المستندات المطلوبة للتأمين على المصريين العاملين بالخارج

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد وفر العديد من المزايا للمصرين العاملين فى الخارج بعد الخضوع للقانون.

وأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن المزايا التى منحها القانون للعاملين المصريين فى الخارج هى:-

تخفيض نسبة الاشتراك من 22.5% الي 21% من قيمة فئة دخل الاشتراك.

تخفيض المدة الموجبة لاستحقاق المعاش في حالة بلوغ سن الشيخوخة الي 120 شهراً بدلاً 180 شهراً حتى 31/12/2024.

تخفيض المدة الموجبة لاستحقاق حال العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من نهاية الاشتراك الي 120 شهراً بدلاً من 240 شهراً.

جواز اشتراك تلك الفئة بنظام المعاش الاضافي

يتقدم المواطن المصري الذي يعمل خارج البلاد حال رغبته في الخضوع للتأمين الاجتماعي بالمستندات الآتية:

صورة شهادة الميلاد المميكنة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

طلب اشتراك مؤمن عليه وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

ت​قرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

تقوم الهيئة بحفظ أصول المستندات والنماذج والاستمارات إلكترونيا بالأرشيف الإلكتروني مادة رقم 12 من قانون 148 لسنة 2019.

صورة المستند المثبت لبدء العمل أو النشاط الموجب للخضوع لأحكام القانون وعلى الأخص ما يأتي:

صورة من جواز السفر على أن يكون سارياً.

صورة موثقة من عقد العمل في الخارج.

صورة من عقد العمل بالهيئة أو المنظمة الدولية او السفارة الأجنبية.

صورة من عقد العمل على السفن الاجنبية.

صورة جواز السفر البحري ساري المفعول.