«الإسكندرية للزيوت والصابون»: لدينا مخزون استراتيجي يكفي لـ 5 أشهر

أعلن الدكتور أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، وجود مخزون استراتيجي من الزيت على البطاقات يكفي احتياجات المواطنين لـ 5 أشهر.

وأضاف في تصريح لـ«الدستور» أن شركات الزيوت تضخ 55 ألف طن شهريا، وشركات القطاع الخاص تضخ 10 آلاف طن لتصل إجماليا نحو 65 ألف طن لصالح شركات تجارة الجملة لتوزيعها على البطاقات التموينية شهريا.

وأوضحت أنه يتم استخلاص الزيوت في مصانع شركات الزيوت بنسبة 40 % محليا و60% مستوردا من الخارج من إجراء هيئة السلع التموينية للمناقصات حسب الاحتياجات المحلية.