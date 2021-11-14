الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإسكندرية للزيوت والصابون»: لدينا مخزون استراتيجي يكفي لـ 5 أشهر

الزيت التمويني
الزيت التمويني

أعلن الدكتور أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، وجود مخزون استراتيجي من الزيت على البطاقات يكفي احتياجات المواطنين لـ 5 أشهر.

وأضاف في تصريح لـ«الدستور» أن شركات الزيوت تضخ 55 ألف طن شهريا، وشركات القطاع الخاص تضخ 10 آلاف طن لتصل إجماليا نحو 65 ألف طن لصالح شركات تجارة الجملة لتوزيعها على البطاقات التموينية شهريا.

وأوضحت أنه يتم استخلاص الزيوت في مصانع شركات الزيوت بنسبة 40 % محليا و60% مستوردا من الخارج من إجراء هيئة السلع التموينية للمناقصات حسب الاحتياجات المحلية.

مخزون استراتيجي شركة الإسكندرية للزيوت والصابون الاحتياجات المحلية رئيس مجلس إدارة شركة التموين والتجارة الداخلية هيئة السلع التموينية

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«الإسكندرية للزيوت والصابون»: لدينا مخزون استراتيجي يكفي لـ 5 أشهر

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