الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«حماية المستهلك» يوجه نصائح لشراء أجهزة المحمول والهواتف الذكية

شراء أجهزة المحمول
شراء أجهزة المحمول والهواتف الذكية

حذر جهاز حماية المستهلك من الشراء أو التعامل على أجهزة المحمول غير المعتمدة أو الموجودة بالأسواق بطريقة غير شرعية، حيث قدم جهاز حماية المستهلك عدة نصائح ومنها: 

  • التأكد من اعتماد أجهزة المحمول المتداولة في السوق
  • التأكد من أن أجهزة المحمول المتداولة في الأسواق معتمدة رسميا من عدمه من خلال يمكن معرفتها عن طريق موقع الجهاز الإلكتروني http://www.cpa.gov.eg/
  • شرط المحال المرخصة لبيع أجهزة المحمول.
  • يجب عند الشراء لأجهزة المحمول الحصول على فواتير الشراء من المحال التجارية المعتمدة والمرخصة التي لديها عناوين ثابتة وأماكن لها.
  • إبلاغ جهاز حماية المستهلك من خلال فاتورة شراء
  • حال شراء أي من تلك الأجهزة ولديهم فاتورة للشراء وشهادة للضمان يرجي إبلاغ إحدى الجهات ومنها جهاز حماية المستهلك الخط الساخن ١٩٥٨٨
  • الاتصال بالإدارة العامة للمعاملات التجارية الخط الساخن ١٩٨٠٥
  • الاتصال بالإدارة العامة لشرطة التموين ٩٩ شارع القصر العيني
  • الاتصال بجهاز تنظيم الاتصالات من خلال الخط الساخن ١٥٥

ويهيب الجهاز بالمستهلكين الالتزام بشراء الأجهزة المعتمدة فقط حتى يتمكن من تقديم حمايته لهم كأحد دعائم العدالة الاجتماعية.

ثامنا انه في حال وجود عيوب في الصناعة يجب إبلاغ جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن أو عبر الواتس أو الإيميل أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على شبكات التواصل الاجتماعي أو من خلال مكاتب البريد مجانا من خلال تقديم الشكوى أو الذهاب الى مقر جهاز حماية المستهلك بالمهندسين.

حماية المستهلك الهواتف التواصل الاجتماعي جهاز حماية المستهلك اجهزة تعرف علي اعتماد خط الدفاع الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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