الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل «إلا أنا» حكاية «ويبقى الأثر»

مسلسل إلا أنا
مسلسل إلا أنا

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل «إلا أنا» تطورًا في الأحداث بين جميع صناع الحكاية الجديدة التي عرضت على شاشة قناة دي إم سي، حيث ألقت قوات الأمن ضمن الحلقة على نجل الفنانة نجلاء بدر ضمن أحداث المسلسل، في اتهام مباشر لتعاطي مخدر الحشيش، ما دفعها للتواجد داخل قسم الشرطة من أجل معرفة ما حدث لنجلها.

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وشهدت أحداث الحلقة خلافًا بينها وبين ابنها عقب خروجه من القسم لعدم تورطه في تعاطي الحشيش، بينما قام بتوجيه الأسف لها في اليوم الثاني عندما عادوا للمنزل، إضافة إلى ذلك تواجد والد زوجها المتوفي الشخصية التي يقدمها الفنان محمد التاجي في الحلقة الثانية، حيث شعر بأن هناك أمر ما أرادت العائلة في أن تبعده عن المنزل، بينما رفض فكرة زوجته بأن تتزوج بعد وفاة نجله.

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مسلسل إلا أنا

وظهر في الحلقة الفنان مصطفى درويش والفنانة إيناس كامل، وكشفت عن صراع بين زوجته ووالدته بسبب التدخل المستمر في حياتها الشخصية وخاصة في طعام الأسرة.

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مسلسل إلا أنا

أبطال الحكاية

يشارك في الحكاية كل من الفنان الكبير لطفي لبيب وكريم كوجاك والفنان محمد التاجي بمشاركة إيناس كامل ومصطفى درويش ورانيا منصور، والحكاية فكرة يسرى الفخرانى، وسيناريو وحوار أمانى التونسى، ويخرجها أحمد يسري.

وتعد الحكاية هي الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، حيث عرضت مؤخرًا حكاية «على الهامش» بطولة نيرمين الفقي، وإخراج أحمد شفيق، وحكاية «بدون ضمان» بطولة هنادي مهنا وهاجر أحمد، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

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مسلسل إلا أنا

بوستر الحكاية الجديدة

وكانت الجهة المنتجة لمسلسل «إلا أنا» طرحت خلال الساعات الماضية بوستر الحكاية الجديدة «ويبقى الأثر»، والذي تصدرته الفنانة نجلاء بدر، تمهيدًا لبدء عرض الحكاية غد السبت على قناة dmc الساعة 8 مساء، وخلال الساعات الماضية كثف فريق العمل التصوير بشكل يومي، للانتهاء من آخر المشاهد حسب الخطة التي وضعها.

الاثر شخصية الهام كريم منزل الأحد تونس الفن حكاية ويبقى الأثر لساعات

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