«الأرثوذكسية» تشهد أنشطة رعوية مكثفة

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أمس السبت، عدة أنشطة رعوية مكثفة بمختلف الإيبارشيات خارج مصر وداخلها، حيث صلى الأنبا كاراس أسقف إيبارشية بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند ووست فرجينيا القداس الإلهي، أمس، في كنيسة القديس مار مرقس الرسول في مدينة هاريسبرج بولاية بنسلفانيا، وسام خلال القداس الشماس أنطونيوس أثناسيوس كاهنًا باسم القس أبرآم لخدمة كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل والقديس أنبا كاراس السائح في يورك، بنسلفانيا.

واشترك في صلوات القداس والسيامة نيافة الأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنجلوس.



في سياق متصل أقامت خدمة الشباب بإيبارشية المنيا، أمس، لقاءً للجامعيين الجدد في كنيسة القديس الأنبا انطونيوس بالمنيا، بعنوان "New Look".

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، ثم ألقى نيافته كلمة عن سمات بدايات المرحلة الجامعية، وشارك في اللقاء ١٩٠ شابًّا وشابة مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.



كما أقامت إيبارشية أسيوط تدريبًا لمجموعة من خدامها وخادماتها بمشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي (١٠٠٠ معلم كنسي) خلال الأسبوع الجاري، في دير السيدة العذراء بجبل أسيوط (درنكة)، بمشاركة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.

ومن المرتب له أن يقام التدريب نفسه لمجموعة أخرى من الخدام والخادمات في الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري.

يذكر أن مشروع "١٠٠٠ معلم كنسي"، هو برنامج تدريبي يحمل اسم "تراث كنيستنا روح وحياة" ويهدف إلى تطوير التعليم الكنسي من خلال الجمع بين التأصيل والمعاصرة بما يقود التعليم داخل الكنيسة نحو آفاق أوسع ويجعله أكثر فاعلية وتأثيرًا، ويتبناه قداسة البابا تواضروس الثاني واختار آية سفر المراثي "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ" (مرا ٥ : ٢١) شعارًا له.