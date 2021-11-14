«الصحة»: شركات القطاع الخاص تتجه لمنع دخول العاملين دون لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن هناك خطة زمنية واضحة للدولة ووزارة الصحة والسكان، لتدفق المزيد من لقاحات كورونا من مختلف الأنواع.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن مصر الدولة الوحيدة التي أتاحت جميع أنواع التطعيمات التي حصلت على موافقات من منظمة الصحة العالمية وهيئة الواء الأمريكية، وهيئة الدواء الأوربية، فضلا عن الإعلان عن تلقيح تم تصنيعه في مصر.

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