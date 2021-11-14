الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

رئيس الحكومة الجزائرية: نعمل على تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات

رئيس الحكومة الجزائرية
رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن

قال رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، إن بلاده والإمارات العربية المتحدة تعملان بكل عزم على تعزيز العلاقات الثنائية؛ لاسيما في مجال الاستثمار، بما يحقق طموحاتهما المشتركة في مزيد من النمو والرفاهية، وبما يُوظف قدراتهما الهائلة.
جاء ذلك خلال لقائه بنائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، خلال مشاركته، اليوم الأحد بمراسم افتتاح الدورة الـ17 لمعرض دبي للطيران 2021، الذي تجرى فعالياته بمطار آل مكتوم الدولي بدبي.
وأوضحت الحكومة الجزائرية، في بيان اليوم، أن عبد الرحمن أشاد بنوعية العلاقات الاقتصادية "المتنوعة و الثرية" بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة، وتطرق - خلال اللقاء - إلى"الإصلاحات السياسية و الاقتصادية الهامة وغير المسبوقة التي باشرتها الجزائر واضعة نصب أعينها استغلال مواردها المادية والبشرية، من أجل تعزيز الاستثمار وتنمية الاقتصاد والنهوض بجميع القطاعات".
من جانبه، وصف حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر حسابه بتويتر، العلاقة بين بلاده والجزائر "بالقوية والراسخة".
كان رئيس الحكومة الجزائرية توجه، أمس، إلى الإمارات على رأس وفد من أعضاء حكومته يضم كل من وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال، ووزير التجارة كمال رزيق، ووزير السياحة ياسين حمادي.

الجزائر الإمارات رئيس الحكومة الجزائرية

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