وزير التعليم يكشف حقيقة زيادة مناهج «الرابع الابتدائى» إلى 13 مادة

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة زيادة مواد الصف الرابع الابتدائي إلى 13 مادة، قائلا: "تنوعت وسائل الهجوم على جهود الدولة لتطوير التعليم قبل الجامعي وتقديم الأفضل لأبنائنا في مدارسنا الحكومية، وتردد على مواقع التواصل وفيديوهات استغاثة ركيكة على اليوتيوب بأن المناهج كبيرة والمواد كثيرة وأنها زادت من 5 مواد إلى 13 مادة وهكذا".

وأضاف وزير التعليم، خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رغم أن مناهج العام السابق موجودة لمن يريد الاستدلال بدلا من الوقوع في فخ السوشيال ميديا وترديد ما يكتب بلا بحث أو تحقق".

وأكد أن هذه هى مواد العام السابق والحالي لمن يريد الحقيقة، قائلا: "ولنسأل لماذا يتعمد البعض التضليل ولى الحقائق؟!".