الأحد 14 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا رافائيل عن البابا شنودة: «ملأ الكنيسة بالتعليم النقي»

البابا شنودة الثالث
البابا شنودة الثالث

قال الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل اليوم بتذكار سيامة الراحل قداسة البابا شنودة الثالث بطريركاً للكنيسة.

وتابع الأنبا رافائيل في رسالة بهذه المناسبة قائلاً: “ملأ البابا شنودة الثالث الكنيسة بالتعليم النقي، والتدبير الحكيم، والرعاية المتفانية”، مضيفاً أنه ترك لنا كنيسة مجيدة، نامية، مزدهرة بالمعرفة، والتقوى، والتمييز.
واختتم رسالته قائلا: “هو يصلي الآن لأجلنا، ولأجل خليفته البابا تواضروس الثاني، ليعينه الرب الإله على مهمته الصعبة.”

وولد  نظير جيد روفائيل، وهو الاسم العلماني للبابا شنودة  في 3 أغسطس عام 1923، وتم سيامته كراعي للكنيسة و بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر، في 14 نوفمبر عام 1971 وهو البابا رقم 117.

كان البابا شنودة الثالث أول أسقف للتعليم المسيحي قبل أن يصبح البابا، وهو رابع أسقف أو مطران يصبح البابا بعد البابا يوحنا التاسع عشر (1928 - 1942) ومكاريوس الثالث (1942 - 1944) ويوساب الثاني (1946 - 1956).

التحق البابا  الراحل بجامعة فؤاد الأول، في قسم التاريخ، وحصل على الليسانس بتقدير (ممتاز) عام 1947.

رسم راهبًا باسم (انطونيوس السرياني) في يوم السبت 18 يوليو 1954، وعقب عام من رهبنته تمت سيامته قسًا. 

أمضى 10 سنوات في الدير دون أن يغادره، ثم عمل سكرتيرًا خاصًا للبابا كيرلس السادس في عام 1959، رثم ُسِمَ أسقفًا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية.

عندما رحل البابا كيرلس في الثلاثاء 9 مارس 1971، أجريت انتخابات البابا الجديد في الأربعاء 13 أكتوبر، ثم جاء حفل تتويج البابا (شنودة) للجلوس على كرسي البابوية في الكاتدرائية المرقسية الكبرى بالقاهرة في 14 نوفمبر 1971 ، ورحل البابا شنودة في 17 مارس عام 2012، وقيل عن جنازته مليونية الحب. 

الأنبا رافائيل أ اسقف كنائس وسط القاهرة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسة البابا شنودة الثالث بطريركا للكنيسة بطريرك الكرازة المرقسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

منها وقف البصمة.. «البترول» تتخذ إجراءات جديدة بحق العاملين غير الملقحين ضد كورونا

للطلاب والموظفين| رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2021

طارق الشناوي عن «المومس الفاضلة»: «المسرحية مفيهاش أي مشهد إباحي»

10 تنبيهات من «التعليم» للمدارس حال سقوط أمطار شديدة

وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير مناهج الثانوية العامة

«اسمه الأشقر وضخامته مُبالغ فيها».. كل شىء عن «عقارب أسوان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

هو وهي وسعاد حسني

لواء. محسن الفحام

العراق فى قلب مصر

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين غرب القدس المحتلة

«القتل البطيء».. استمرار تفاقم الوضع الصحي لأسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال

«الخارجية الفلسطينية»: حرية الأسرى تتصدر حراكنا الدبلوماسى