الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الصحة» تصدم الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

جريدة الدستور

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن متلقي لقاح كورونا من الشعب المصري يقرب 40 مليون مواطن سواء انتهى من الجرعتين أو جرعة واحدة، مؤكدًا أنهم يتحركون بسرعة كبيرة ليصلوا لـ40 مليون شخص بنهاية شهر ديسمبر حاصلين على لقاح كورونا بجرعتيه الأولى والثانية.

 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم" مساء اليوم الأحد، أن مصر الدولة الوحيدة التي تكاد تكون وفرت جميع أنواع اللقاحات للمواطن المصري، منها "موديرنا وسبونتك وأسترازينيكا وفايزر وجونسون آند جونسون وسينوفارم وسينوفاك.

 

التفاصيل….

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وائل لطفي

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