بدء مبادرة «ثقافتك كتابك» بمكتبات ومنافذ بيع هيئة الكتاب

كشفت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن بدء مبادرة قطاعات وزارة الثقافة «ثقافتك كتابك»، بمكتبات ومنافذ بيع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

جدير بالذكر أن مبادرة «ثقافتك كتابك»، تم إطلاقها خلال الدورة الـ 52 لمعرض الكتاب، وتضم مئات العناوين من دور النشر، وقطاعات الوزارة، بواقع 11 ناشرًا، والتي لا يتجاوز فيها سعر الكتاب 20 جنيها، لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعهم على القراءة، كما تتضمن المبادرة تنظيم عدد من الأنشطة الافتراضية من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض.

أقيمت الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب التي حملت عنوان «في القراءة حياة»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واستمرت حتى 15 يوليو الماضي، بمشاركة 1218 ناشرًا من 25 دولة عربية وأجنبية، وشهدت إطلاق منصة رقمية خاصة تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة الأجنحة لمعرفة مواقع دور النشر والكتب المعروضة إلى جانب إتاحة الشراء إلكترونيًا، إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض من ندوات وورش أدبية وفنية وإتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D.

وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أعلنت إقامة الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب فى الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية وتحل اليونان ضيف شرف المعرض.

وقالت، إنه تقرر فتح باب الاشتراك للناشرين بها إلكترونيا، اعتبارًا من الأحد 24 أكتوبر الجاري وحتى 18 نوفمبر المقبل، مضيفًا أنه سيتم استيعاب كافة الناشرين الراغبين بالمشاركة فى هذه الدورة، متابعة أنه لأول مرة يتم تخصيص قاعة لكتاب وأنشطة الطفل وتضم كافة الناشرين في هذا المجال والوسائل التعليمية والكتاب التعليمي المدرسي، فضلا عن كافة الأنشطة الفنية والثقافية والفكرية والإبداعية في مجال الطفل.

جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث صرح الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب بأن التقديم متاح من خلال المنصة الإلكترونية فقط cairobookfair.gebo.gov.eg، ولن تقبل الطلبات المسلمة باليد، وأوضح أن المعرض سيشهد التوسع في قاعات العرض والبيع لتصل إلى خمس صالات الأولى والثانية للناشرين المصريين والثالثة هي صالة العرض الرئيسية والناشرين العرب والأجانب، بجانب المصريين المتخصصين في الكتاب الأجنبي والرابعة لناشرين كتب التراث والمؤسسات الثقافية ومكتبات سور الأزبكية إلى جانب الصالة الخامسة المخصصة لمعرض كتاب وأنشطة الطفل.