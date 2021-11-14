الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سيوة تحتضن الملتقى الدولى الثالث للفنون

صورة من الحدث
صورة من الحدث

على مدار 4 أيام احتضنت واحة سيوة الملتقى الدولي الثالث للفنون بمشاركة متميزة من الفنانين التشكيليين من مصر والوطن العربي وعددهم ٦٠ فنانا من مصر ولبنان والأردن والمغرب وقطر والسعودية وكولومبيا.

وقال سمير علي منظم الملتقى إن الملتقى يأتي في إطار تبادل الخبرات بين الفنانين وتسليط الأضواء على واحة سيوة التي تعد من أجمل المناطق بتراثها، ومناظرها الطبيعية. 

وأضاف أن الملتقى تضمن زيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية منها قلعة شالي، وعين جوبا، ومنطقة جبل الدكرور، وبحيرات الملح، وعين فطناس ورحلة السفاري. 

وتابع الفنان التشكيلي القطري عبدالرحمن المطاوعة، أن الملتقى فرصة لتعزيز أواصر الروابط الأخوية بين الجميع وتسليط الضوء والتعريف بجمال واحة سيوة.

وأكد محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة على أن إقامة الملتقى بسيوة يدل على مدى أهمية سيوة وجاذبيتها وجمالها الذي اجتذب الفنانين من شتى أقطار الوطن العربي الذين استهوتهم سيوة بجمالها الأخاذ.

الوطن العربى الفنان التشكيلي الملتقي الدولي سيوة مطروح

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