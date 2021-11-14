الأمن العراقى: تدمير وكرين للتنظميات الإرهابية بمحافظة صلاح الدين

أعلنت السلطات العراقية، مساء اليوم الأحد، أن نتائج تفتيش مكان الغارة الجوية التي استهدفت وكرين للإرهابين في محافظة صلاح الدين وسط البلاد، تم تدميرهم بالكامل.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "لاحقاً لخبر تنفيذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة شمالي غرب مطيبيجة ضمن محافظة صلاح الدين، حيث كانت النتائج بعد تفتيش مكان الضربة، تدمير وكرين للإرهابيين بالكامل يربط بينهما نفق يحتوي أسلحة ومعدات ودراجة نارية ومولد كهربائي، حيث تم تدمير المواد التي عثر عليها من قبل الجهد الهندسي".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان أن طائرات F-16 التابعة للقوات الجوية العراقية نفذت "ضربة استهدفت وكرا للإرهابيين شمالي غرب مطيبيجة ضمن محافظة صلاح الدين"، دون ورود تفاصيل.