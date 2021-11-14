الأحد 14 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمن العراقى: تدمير وكرين للتنظميات الإرهابية بمحافظة صلاح الدين

الأمن العراقي
الأمن العراقي

أعلنت السلطات العراقية، مساء اليوم الأحد، أن نتائج تفتيش مكان الغارة الجوية التي  استهدفت وكرين للإرهابين في محافظة صلاح الدين وسط البلاد، تم تدميرهم بالكامل.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "لاحقاً لخبر تنفيذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة شمالي غرب مطيبيجة ضمن محافظة صلاح الدين، حيث كانت النتائج بعد تفتيش مكان الضربة، تدمير وكرين للإرهابيين بالكامل يربط بينهما نفق يحتوي أسلحة ومعدات ودراجة نارية ومولد كهربائي، حيث تم تدمير المواد التي عثر عليها من قبل الجهد الهندسي".

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان أن طائرات F-16 التابعة للقوات الجوية العراقية نفذت "ضربة استهدفت وكرا للإرهابيين شمالي غرب مطيبيجة ضمن محافظة صلاح الدين"، دون ورود تفاصيل.

Captureخلية الامن العراقي
Captureخلية الامن العراقي
العراق محافظة صلاح الدين تدمير وكريين للإرهابيين خلية الإعلام الأمني العراقي الغارة الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

منها وقف البصمة.. «البترول» تتخذ إجراءات جديدة بحق العاملين غير الملقحين ضد كورونا

وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير مناهج الثانوية العامة

10 تنبيهات من «التعليم» للمدارس حال سقوط أمطار شديدة

«اسمه الأشقر وضخامته مُبالغ فيها».. كل شيء عن «عقارب أسوان»

للطلاب والموظفين| رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2021

الجنايات تعاقب بقال بالسجن المشدد 3 سنوات بدار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين غرب القدس المحتلة

«القتل البطيء».. استمرار تفاقم الوضع الصحي لأسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال

«الخارجية الفلسطينية»: حرية الأسرى تتصدر حراكنا الدبلوماسى