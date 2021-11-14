«الداخلية» تكشف حقيقة حادث «فتوّة السوق» بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية عن أنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بعنوان "فتوّة السوق" يقتل بائع السجائر أمام أطفاله، ويتضمن مقتل شاب عقب تعرضه للاعتداء من قِبل عنصر إجرامى "مسجل خطر" بالإسكندرية.

وبالفَحص تبين أن الواقعة تعود أحداثها إلى تاريخ 24/9/2021، حيث تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم).. وذلك لوجود خلافات بينهما على الجيرة وكذا خلافات مالية، تطورت إلى مشاجرة تعدى أحدهما على الآخر باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته مُحدثًا إصابته وتم نقله للمستشفى وتوفى عقب وصوله.