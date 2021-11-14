الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تكشف حقيقة حادث «فتوّة السوق» بالإسكندرية

الداخلية
الداخلية

كشفت وزارة الداخلية عن أنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بعنوان "فتوّة السوق" يقتل بائع السجائر أمام أطفاله، ويتضمن مقتل شاب عقب تعرضه للاعتداء من قِبل عنصر إجرامى "مسجل خطر" بالإسكندرية.

وبالفَحص تبين أن الواقعة تعود أحداثها إلى تاريخ 24/9/2021، حيث تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة القسم).. وذلك لوجود خلافات بينهما على الجيرة وكذا خلافات مالية، تطورت إلى مشاجرة تعدى أحدهما على الآخر باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته مُحدثًا إصابته وتم نقله للمستشفى وتوفى عقب وصوله.

قسم شرطة بالاسكندرية وزارة الداخلية مسجل خطر مشادة كلامية سلاح أبيض عنصر إجرامي قتل شاب مديرية أمن الإسكندرية

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