الأحد 14 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنعام كجه جى تكتب: مهر جاذبية سرى

إنعام كجه جى
إنعام كجه جى

فى الشهر الماضى بيعت لوحتها الزيتية «الأبرياء» فى مزاد «سوذبيز» الشهير فى لندن. وفى العاشر من هذا الشهر فارقت الرّسامة دنيانا. «افتكرها ربنا»، كما يقول المصريون، بعد أن عاشت ٩٦ عامًا ولم تسأم. من الجمائل الالتقاء بإنسانة عاشقة للحياة مثل جاذبية سرّى، البولاقية المولودة فى عشرينيات القرن الماضى.

كانت تأتى بشكل دورى إلى باريس، بصحبة زوجها لـ«شحن بطاريتها»، تزور المتاحف وتحضر حصص تجديد الطاقة، تستشير خبراء إدامة الشباب وتشترى أقراص الفيتامينات وتمشى بالساعات مثل صبية فى العشرين. رشيقة خفيفة مبتسمة حاضرة النكتة، والزمن مع جاذبية هانم لا يقاس بالأرقام. إنها من نوع البشر المحظوظين الذين يمكنهم أن يختاروا سنوات عمرهم، مثلها مثل الشاعرة العراقية التسعينية لميعة عباس عمارة التى رحلت قبل أشهر. كتبت لميعة فى إحدى قصائدها: «أنا عمرى الثوب ألبسه».

عند لقائنا كانت تقيم معرضها الشخصى السادس والأربعين فى صالة «تير دو ماريه»، عاشت حتى زاد عدد معارضها على السبعين، وكانت فى فترة من الفترات تقيم ثلاثة معارض فى العام. رسمت نساء الحارات بفساتينهن الملونة ووجوه أطفالهن المترعة والناضبة، أسلوب يتطور ويتجدد مع المراحل. أول ما يجذب النظر فى لوحات جاذبية الألوان الساطعة. أحبّت الرسم إلى درجة اعتباره حاجة عضوية، مثل الخبز والماء والحب والصيد. 

كانت تشرب اللون وتشعر بأن جسدها قادر على امتصاصه، ومن هنا نفهم غزارة إنتاجها وكثرة معارضها. اكتسبت مع السنين خبرة جعلتها ترسم بسهولة، لا تخطئ فى الشكل ودرجات التلوين، شرطها الوحيد هو أن تكون مشحونة مثل البطارية، قلقة ومتوترة وتكاد تنفجر فى الحياة إذا لم تنفجر على قماشة اللوحة.

كانت تهرب، فى طفولتها، إلى فرع من النيل فى الفيوم اسمه بحر يوسف، تصطاد السمك مع أولاد الفلاحين وترجع إلى البيت لكى تنال «علقة»، تعترف بأنها ضُربت فى حياتها كثيرًا ولأسباب عديدة، كبرت وكبر معها عشق الصيد، قامت برحلات نهرية فى مركب صغير، ثم تشاركت مع أصدقاء فى يخت يجوب البحرين الأبيض والأحمر. اصطادت المرجان الوردى، وكانت تفضل سمكة الشعور، فضيّة اللون.

درست الفنون الجميلة فى القاهرة. ثم فى باريس على يد الرسام والنحات مارسيل غرومير «١٨٩٢- ١٩٧١»، واصلت تدريبها فى روما وتعرفت على الفنان العراقى الرائد جواد سليم «١٩١٩- ١٩٦١»، تذكر أنه كان «شخصية أصيلة متفتحة تحب الحياة بوحشية». لا شكّ أن الطيور على أشكالها تقع، كان يلتحق بجلساتهم الرسام الإيطالى البارز ريناتو جوتوزو «١٩١١- ١٩٨٧»، يتناقشون بالصوت وحركات الأيدى وجموح الشباب. 

عادت إلى مصر وانتمت إلى جماعات فنية ضمّت الكبار: رمسيس يونان وعبدالهادى الجزار وحامد ندا، لم تعتبر نفسها حائرة بين جيلين، شكّلت مع جمال السجينى وعز الدين حمودة جماعة الفن الحديث، آمنت بالجمع بين الحداثة والواقعية الاشتراكية، ترسم وتشتغل فى التدريس لعشرين عامًا، تمنح خبرتها لآلاف الطلاب المصريين والعرب، ثم تتفرغ للفن وتنال كل الجوائز. «من حقى أن أعيش لنفسى حبّة...».

تمسكت جاذبية سرّى بحريتها وتأخرت فى الزواج، كان من الصعب أن تجد رجلًا يفهمها ويقبل بنمط شخصيتها، امرأة صغيرة القامة بشعر قصير تتحرك مثل نابض الساعة الزنبرك. قالت: «لا تحكمى علىَّ من شكلى الصبيانى، فأنا فى الحقيقة أنثى جدًا، تزوجت بمهر رمزى قدره ٢٥ قرشًا». امرأة لا تقدّر بثمن.

نقلًا عن «الشرق الأوسط» اللندنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

منها وقف البصمة.. «البترول» تتخذ إجراءات جديدة بحق العاملين غير الملقحين ضد كورونا

وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير مناهج الثانوية العامة

10 تنبيهات من «التعليم» للمدارس حال سقوط أمطار شديدة

للطلاب والموظفين| رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2021

«اسمه الأشقر وضخامته مُبالغ فيها».. كل شيء عن «عقارب أسوان»

«حسام عبدالغفار».. من هو المتحدث الجديد باسم وزارة الصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين غرب القدس المحتلة

«القتل البطيء».. استمرار تفاقم الوضع الصحي لأسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال

«الخارجية الفلسطينية»: حرية الأسرى تتصدر حراكنا الدبلوماسى