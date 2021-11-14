إنعام كجه جى تكتب: مهر جاذبية سرى

فى الشهر الماضى بيعت لوحتها الزيتية «الأبرياء» فى مزاد «سوذبيز» الشهير فى لندن. وفى العاشر من هذا الشهر فارقت الرّسامة دنيانا. «افتكرها ربنا»، كما يقول المصريون، بعد أن عاشت ٩٦ عامًا ولم تسأم. من الجمائل الالتقاء بإنسانة عاشقة للحياة مثل جاذبية سرّى، البولاقية المولودة فى عشرينيات القرن الماضى.

كانت تأتى بشكل دورى إلى باريس، بصحبة زوجها لـ«شحن بطاريتها»، تزور المتاحف وتحضر حصص تجديد الطاقة، تستشير خبراء إدامة الشباب وتشترى أقراص الفيتامينات وتمشى بالساعات مثل صبية فى العشرين. رشيقة خفيفة مبتسمة حاضرة النكتة، والزمن مع جاذبية هانم لا يقاس بالأرقام. إنها من نوع البشر المحظوظين الذين يمكنهم أن يختاروا سنوات عمرهم، مثلها مثل الشاعرة العراقية التسعينية لميعة عباس عمارة التى رحلت قبل أشهر. كتبت لميعة فى إحدى قصائدها: «أنا عمرى الثوب ألبسه».

عند لقائنا كانت تقيم معرضها الشخصى السادس والأربعين فى صالة «تير دو ماريه»، عاشت حتى زاد عدد معارضها على السبعين، وكانت فى فترة من الفترات تقيم ثلاثة معارض فى العام. رسمت نساء الحارات بفساتينهن الملونة ووجوه أطفالهن المترعة والناضبة، أسلوب يتطور ويتجدد مع المراحل. أول ما يجذب النظر فى لوحات جاذبية الألوان الساطعة. أحبّت الرسم إلى درجة اعتباره حاجة عضوية، مثل الخبز والماء والحب والصيد.

كانت تشرب اللون وتشعر بأن جسدها قادر على امتصاصه، ومن هنا نفهم غزارة إنتاجها وكثرة معارضها. اكتسبت مع السنين خبرة جعلتها ترسم بسهولة، لا تخطئ فى الشكل ودرجات التلوين، شرطها الوحيد هو أن تكون مشحونة مثل البطارية، قلقة ومتوترة وتكاد تنفجر فى الحياة إذا لم تنفجر على قماشة اللوحة.

كانت تهرب، فى طفولتها، إلى فرع من النيل فى الفيوم اسمه بحر يوسف، تصطاد السمك مع أولاد الفلاحين وترجع إلى البيت لكى تنال «علقة»، تعترف بأنها ضُربت فى حياتها كثيرًا ولأسباب عديدة، كبرت وكبر معها عشق الصيد، قامت برحلات نهرية فى مركب صغير، ثم تشاركت مع أصدقاء فى يخت يجوب البحرين الأبيض والأحمر. اصطادت المرجان الوردى، وكانت تفضل سمكة الشعور، فضيّة اللون.

درست الفنون الجميلة فى القاهرة. ثم فى باريس على يد الرسام والنحات مارسيل غرومير «١٨٩٢- ١٩٧١»، واصلت تدريبها فى روما وتعرفت على الفنان العراقى الرائد جواد سليم «١٩١٩- ١٩٦١»، تذكر أنه كان «شخصية أصيلة متفتحة تحب الحياة بوحشية». لا شكّ أن الطيور على أشكالها تقع، كان يلتحق بجلساتهم الرسام الإيطالى البارز ريناتو جوتوزو «١٩١١- ١٩٨٧»، يتناقشون بالصوت وحركات الأيدى وجموح الشباب.

عادت إلى مصر وانتمت إلى جماعات فنية ضمّت الكبار: رمسيس يونان وعبدالهادى الجزار وحامد ندا، لم تعتبر نفسها حائرة بين جيلين، شكّلت مع جمال السجينى وعز الدين حمودة جماعة الفن الحديث، آمنت بالجمع بين الحداثة والواقعية الاشتراكية، ترسم وتشتغل فى التدريس لعشرين عامًا، تمنح خبرتها لآلاف الطلاب المصريين والعرب، ثم تتفرغ للفن وتنال كل الجوائز. «من حقى أن أعيش لنفسى حبّة...».

تمسكت جاذبية سرّى بحريتها وتأخرت فى الزواج، كان من الصعب أن تجد رجلًا يفهمها ويقبل بنمط شخصيتها، امرأة صغيرة القامة بشعر قصير تتحرك مثل نابض الساعة الزنبرك. قالت: «لا تحكمى علىَّ من شكلى الصبيانى، فأنا فى الحقيقة أنثى جدًا، تزوجت بمهر رمزى قدره ٢٥ قرشًا». امرأة لا تقدّر بثمن.

نقلًا عن «الشرق الأوسط» اللندنية