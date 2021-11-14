الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

حكم الشرع في إنشاء «تطبيق» عبر الموبايل للدفاع عن الرسول

دار الافتاء
دار الافتاء

غضب شديد بين رواد التواصل الاجتماعي بسبب إساءة البعض إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والادعاء عليه، ما أثار حفيظة المسلمين، حيث علق الكثير منهم للدفاع عن النبي ونشر سيرته عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

ووسط هذه الموجة ورد سؤالا إلى دار الإفتاء حول حكم الشرع في إنشاء تطبيق عبر الهاتف المحمول"أبلكيشن" للدفاع عن النبي ونشر سنته؟

من جهتها، أجابت الدار، قائلًة:" إن المشروع الدعوي المسؤول عنه جائزٌ شرعًا، بل هو من أنفع الوسائل وأحسنها وأكثرها ثوابًا في نصرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله تعالى. 

وأضافت الدار، أن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب الواجبات الدينية، وهو أعظم قربة يمكن للمسلم أن يتقرب بها إلى الله سبحانه، والله تعالى إنما ينصر المسلمين عندما ينصرون نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم.

وأشارت الدار إلى أن الله قد علمنا أن نصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما تكون بتطبيق منهجه القويم في المنشط والمكره وفي السلم والحرب، وعلمنا أن من أكبر مظاهر النصرة لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننصره في أنفسنا بالثبات على المبادئ والمثل والقيم.

وأكدت الدار أن المشروع الدعوي الذي يستخدم تقنية الموبايل في إرسال نص القرآن الكريم، وملخص السيرة النبوية، والشبهات التي يثيرها هؤلاء المغرضون وردود أهل العلم عليها: لهو من أنفع الوسائل وأحسنها وأكثرها ثوابًا في نصرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والدعوة إلى الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لسيدنا علي كرم الله وجهه لَمّا وجَّهَه إلى خيبر: «فَوَالله لأَنْ يَهْدِي الله بِكَ رَجُلا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ» متفق عليه.

حكم الشرع في إنشاء تطبيق للدفاع عن الرسول سنة الرسول الإساءة للرسول دار الأإفتاء ابلكيشن الهاتف المحمول

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

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