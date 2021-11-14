ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بكورونا في العديد من دول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء "كوفيد-19" عالميا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



في بريطانيا، استمرت حصيلة الإصابات اليومية في تجاوز 35 ألف حالة يومية، حيث سجلت هيئة الصحة العامة 36 ألفا و517 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9 ملايين و561 ألفا و99 إصابة، كما سجلت 63 حالة وفاة جراء فيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات 142 ألفا و898 وفاة.



وفي النمسا، استمرت السلطات الصحية في تسجيل حصيلة إصابات يومية متزايدة، حيث سجلت 11 ألفا و552 حالة إصابة جديدة و17 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 959 ألفا و652 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 11 ألفا و706 حالة وفاة.



وفي التشيك، سجلت السلطات الصحية 9199 حالة إصابة جديدة و50 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و890 ألفا و405 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 31 ألفا و481 حالة وفاة.



وفي إيطاليا، سجلت وزارة الصحة 7569 حالة إصابة جديدة و36 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 4 ملايين و860 ألفا و61 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 132 ألفا و775 حالة وفاة.



وفي اليونان، استمرت وزارة الصحة في تسجيل حصيلة وفيات يومية مرتفعة، حيث سجلت 80 حالة وفاة ناتجة عن فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، كما سجلت 3842 حالة إصابة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 16 ألفا و766 وفاة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 831 ألفا و874 إصابة.



وفي الدنمارك، استمرت وزارة الصحة في تسجيل أعداد متزايدة من الإصابات، حيث سجلت 3223 حالة إصابة جديدة و7 وفيات، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 423 ألفا و322 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2767 حالة وفاة.



أما في رومانيا، انخفضت حصيلة الإصابات اليومية بشكل ملحوظ عن الأسابيع القليلة الماضية، حيث سجلت سلطات الصحة 3021 حالة إصابة جديدة و233 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و742 ألف و304 حالات إصابة فيما بلغ تراكمي حالات الوفيات إلى 53 ألفا و69 حالة وفاة.



وفي صربيا، سجلت وزارة الصحة 2777 حالة إصابة جديدة و58 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و211 ألفا و163 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 10 آلاف و839 حالة وفاة.



وفي بيلاروسيا، سجلت وزارة الصحة 1886 حالة إصابة جديدة و14 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 627 ألفا و478 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4848 حالة وفاة.



وفي ليتوانيا، تم تسجيل 1444 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 443 ألفا و228 حالة إصابة فيما بلغ تراكمي حالات الوفيات 6317 حالة وفاة.



وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 2367 حالة إصابة جديدة و22 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 378 ألفا و142 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4940 حالة وفاة.



وعلى الجانب الآسيوي، سجلت وزارة الصحة في فيتنام 8176 حالة إصابة جديدة و64 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى مليون و26 ألفا و522 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 23 ألفا و82 حالة وفاة.



وفي إيران، سجلت وزارة الصحة 6143 حالة إصابة جديدة و125 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 6 ملايين و37 ألفا و718 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128 ألفا و167 حالة وفاة.



وفي أذربيجان، سجلت السلطات الصحية 2422 حالة إصابة جديدة و29 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 560 ألفا و853 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 7445 حالة وفاة.



وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1723 إصابة جديدة و10 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة 237 ألفا و203 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس 586 حالة وفاة.



وفي إندونيسيا، استمرت وتيرة الإصابات اليومية منخفضة التي بدأت منذ سبتمبر الماضي، حيث سجل مركز مكافحة جائحة كورونا 339 حالة إصابة جديدة و15 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 4 ملايين و250 ألفا و855 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 143 ألفا و659 حالة وفاة.



وحول أوقيانوسيا، سجلت وزارة الصحة في أستراليا 1113 حالة إصابة جديدة و5 وفيات، ما يرفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 189 ألفا و607 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 1882 حالة وفاة.



وفي نيوزيلندا، سجلت وزارة الصحة 210 حالات إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 8 آلاف و692 حالة، فيما ظل إجمالي الوفيات ثابتا عند 33 حالة وفاة، بينما بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حتى الآن 5 آلاف و90 حالة منذ بداية الجائحة.