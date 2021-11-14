«دون توضيح».. دينا تثير فضول جمهورها بعد ظهورها بفستان زفاف

أثارت الفنانة والراقصة دينا فضول جمهورها بعد نشرها لجلسة تصوير جديدة بفستان زفاف وحاملة باقة من الزهور على يديها.

وشاركت دينا الصور عبر إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “مفيش أحلى من الجواز” مما زاد التساؤولات حول حقيقة زواجها أم أنه دور تقدمه خلال عمل فني تشارك في بطولته، ولكنها فضلت إثارة فضول جمهورها دون توضيح حقيقة الأمر.

وكانت دينا شاركت في بطولة مسلسل «السيدة زينب» بطولة سوسن بدر ودينا ومحمود عبدالمغنى وأحمد وفيق وليلى عزالعرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلي.

وتدور أحداثه حول منطقة السيدة زينب وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا من تلك المنطقة فى إطار اجتماعى، ويذاع حاليًا بموسم الـ"أوف سيزون" على إحدى القنوات الفضائية.