الأحد 14 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«دون توضيح».. دينا تثير فضول جمهورها بعد ظهورها بفستان زفاف

دينا
دينا

أثارت الفنانة والراقصة دينا فضول جمهورها بعد نشرها لجلسة تصوير جديدة بفستان زفاف وحاملة باقة من الزهور على يديها.

 

وشاركت دينا الصور عبر إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “مفيش أحلى من الجواز” مما زاد التساؤولات حول حقيقة زواجها أم أنه دور تقدمه خلال عمل فني تشارك في بطولته، ولكنها فضلت إثارة فضول جمهورها دون توضيح حقيقة الأمر.

 

 

وكانت دينا شاركت في بطولة مسلسل «السيدة زينب» بطولة سوسن بدر ودينا ومحمود عبدالمغنى وأحمد وفيق وليلى عزالعرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلي.

وتدور أحداثه حول منطقة السيدة زينب وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا من تلك المنطقة فى إطار اجتماعى، ويذاع حاليًا بموسم الـ"أوف سيزون" على إحدى القنوات الفضائية.

تناول ألم كبار محمد النقلي تقدم المسلسل المخرج سكن تلف بدون القنوات الفضائية عرض عدد تصريح بناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الورقة الثانية تم إحراقها!

الأكثر قراءة

منها وقف البصمة.. «البترول» تتخذ إجراءات جديدة بحق العاملين غير الملقحين ضد كورونا

وزير التعليم يكشف حقيقة تغيير مناهج الثانوية العامة

10 تنبيهات من «التعليم» للمدارس حال سقوط أمطار شديدة

«اسمه الأشقر وضخامته مُبالغ فيها».. كل شيء عن «عقارب أسوان»

للطلاب والموظفين| رابط تسجيل لقاح كورونا مصر 2021

الجنايات تعاقب بقال بالسجن المشدد 3 سنوات بدار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الإرادة الفردية والقضايا العامة

ماجد حبته

دردشة صينية أمريكية عادية

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين غرب القدس المحتلة

«القتل البطيء».. استمرار تفاقم الوضع الصحي لأسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال

«الخارجية الفلسطينية»: حرية الأسرى تتصدر حراكنا الدبلوماسى