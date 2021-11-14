الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض «مسيرتي» عن الفنان جورج وسوف عبر شاهد.. 17 نوفمبر

جورج وسوف
جورج وسوف

تعرض حلقة خاصة بعنوان «مسيرتي» عن حياة الفنان جورج وسوف عبر منصة شاهد VIP لأول مرة يوم 17 نوفمبر المقبل.

 

 

وتتضمن الحلقة أبرز مواقف جورج وسوف الفنية والحياتية، كذلك مسيرته في عالم الغناء منذ طفولته، وأبرز الأغاني التي تعلق بها الجمهور وجعلته يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة.

يذكر أن سلطان الطرب جورج وسوف أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضخمًا على خشبة المسرح الجنوبي بالأردن، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الخامسة والثلاثين.

ويعد حفل جورج وسوف عودة قوية لجمهوره في الأردن بعد غياب 18 عامًا عن إحياء حفلات غنائية هناك، وقام الجمهور باستقبال جورج وسوف استقبال حافل ورفع الجمهور لافتات تحمل جملة «أبووديع اشتقنالك»، فيما قام سلطان الطرب بالبكاء بعد هذا الاستقبال.

كرسي متحرك


وصعد «جورج» على خشبة مسرح الحفل على كرسي متحرك نظرًا لحالته الصحية، وقدم لجمهوره العديد من الأغنيات من بينها: «يا بياعين الهوى، ويا ليل العاشقين، وبتعاتبني على كلمة، وقدك المياس، وطبيب جراح، وصابر وراضي» وغيرها.

من جانب آخر يستعد جورج وسوف للعودة مرة أخرى لعالم الأغاني الطربية، من خلال تقديمه لأكثر من خمس أغاني يطرحهما على طريقة «السنجل»، سيتم طرحهما تواليًا خلال أشهر قليلة.

جدير بالذكر أن النجم جورج وسوف واحد من أهم نجوم الغناء فى الوطن العربي، ومن أشهر الأغنيات التي قدمها جورج وسوف، وحققت نجاحا مذهلا «اتأخرت كتير» و«بيحسدوني» و«الهوى سلطان» و«يوم الوداع» و«ليل العاشقين»، و«لسه الدنيا بخير» و«دول مش حبايب» و«قول الكلمين»، وغيرهم.

الوطن قنا فعاليات لبنان فول طريق حفل صحي أغنية الغناء الجمهور جورج وسوف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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