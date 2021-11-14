مصطفى بكري يعلن رحيل والدة الشهيد المقدم محمد مبروك

أعلن الإعلامي مصطفى بكري، رحيل والدة الشهيد المقدم محمد مبروك.

وكتب "بكري"، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، اليوم الأحد، “رحلت والدة البطل الشهيد المقدم محمد مبروك الذي اغتالته يد الغدر والخيانة، رحلت السيدة العظيمة التي عاشت ما تبقى لها من عمر تتألم علي رحيل ابنها الوحيد".

وأضاف الإعلامي "كان الشهيد مبروك، ولايزال بطلًا سيُخلد في صفحات التاريخ الوطني، فقد كان هو الذي كشف عن قضية التخابر التي تورطت فيها الجماعة الإرهابية، وعندما انتهي من الإدلاء بأقواله اغتالوه غدرًا، رحم الله الشهيد مبروك، ووالدته النبيلة”.