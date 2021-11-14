سحب 25 مليون جنيه.. طاقة البرلمان تناقش طلبات إحاطة نواب البحيرة

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس حسام صالح، عدة طلبات إحاطة أثناء اجتماع اللجنة مساء اليوم الأحد.

وجاء طلب الإحاطة الاول مقدم من النائب بلال النحال، بشأن استكمال إنارة خطوط «دسيا، طراد النيل، طريق أبوهواش»، مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وقال مقدم الطلب إن الخطة الاستثمارية للمنطقة تكلفت 50 مليون جنيه، وتم سحب نصف المبلغ منذ فترة بخلاف البندر.

وقال «النحال»، خلال اجتماع اللجنة أنه تم الموافقة على إنارة الطريق بالكامل، ومنذ أربع سنوات لم يستكمل الطريق حتى الآن، بل نصفه فقط، قائلا: «أخشى على أرواح المواطنين أن تذهب هدرًا».

بينما علق حسام صالح رئيس اللجنة قائلا: «إنارة الطرق من الأشياء المهمة من أجل حياة المواطنين والسرعة مطلوبة مطالبا بأن يتم درج الطرق بالخطة الاستثمارية القائمة في أقرب وقت أو أن يتم إنارة طريق من الطرق المذكورة».

ومن جانبه قال اللواء محمد شوقي، سكرتير عام مساعد لمحافظة البحيرة، إنه وفقا للخطة الاستثمارية التي وقع عليها نواب المحافظة فيما يخص بند الإنارة، يتم إنارة بعض الطرق ثم نستكمل الباقي حسب خطة التنفيذ، قائلا: «لا نتأخر عن أي شيء في مصلحة المواطن وفيما يخص طلب الإحاطة الثاني المقدم من النائب محمد عزت عرفات، بشأن استبدال أبراج وأعمدة الضغط العالي جهد 11 ك. ف، 22 ك. ف، 66 ك. ف بأي جهد آخر أو سحبها مع المحولات المتصلة بها خارج الكتل السكنية أو استبدالها بكابلات أرضية، بمركزي إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، فتم إرجاؤه لحين حضور النائب مقدم الطلب أما طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن عدم حل مشاكل الكهرباء بدائرة كوم حمادة بمحافظة البحيرة».

وقال مقدم الطلب، إن هناك 136 برج كهربائي سقطوا على الأرض، وقطع التيار الكهربائي عن المنطقة لمدة 5 أيام ولم يسأل أحد عن المواطنين، كما أن هناك 3 محولات كهربائية أشعلت النار بهم، متسائلا ماذا فعل المسؤلون في هذا الأمر، وعلق ممثل الحكومة قائلا: «الأعمدة وقعت نتيجة ظروف مناخية في فترة مضت وتم حصر الأعمدة المتهاكلة وتغييرها في الحال».