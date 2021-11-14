سفير فلسطين لدى باكستان: لدينا خطة لتعزيز التبادل التجاري والعلاقات الثنائية مع إسلام آباد

قال السفير الفلسطيني لدى باكستان أحمد ربيعي، إن بلاده تعمل على وضع خطة واسعة النطاق لتعزيز التبادل التجاري والسياحي والثقافي والتعليمي مع باكستان؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات والارتقاء بها إلى المستوى الأمثل لصالح شعبي البلدين.

وأضاف ربيعي - في تصريحات لوكالة الأنباء الباكستانية اليوم الأحد-، أن الحكومة الفلسطينية تعمل على دعم التعاون على مستوى الغرفة التجارية مع باكستان، حيث تم إنشاء مكتب اقتصادي منفصل في وزارة الخارجية الباكستانية، موضحا أن بلاده نجحت في تصدير بضائع بقيمة 8 مليارات دولار واستيراد ما يقارب 14 مليار دولار في ظل الاحتلال، مما يدل على الإمكانات الاقتصادية الفلسطينية الثرية التي يمكن أن تعود بالنفع على دولها الشقيقة والصديقة.

وأوضح أن فلسطين لديها إمكانات سياحية دينية وتراثية ضخمة مع أكثر من 22 ألف موقع تراثي مسجل في اليونسكو علاوة على المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن ما يقرب من نصف مليون مسلم قد زاروا المسجد الأقصى بينما زار أربعة ملايين مسيحي بيت لحم والنصرة للسياحة الدينية.

وأكد ربيعي أهمية التبادل التعليمي، قائلا إن أكثر من عشرات الآلاف من الطلاب الفلسطينيين تخرجوا من باكستان بما في ذلك معظم الوزراء في كل حكومة فلسطينية، موجها الشكر لحكومة باكستان على دعمها للقضية الفلسطينية.