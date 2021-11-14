محافظ مطروح يهنئ مركز شباب النجيلة لفوزه بدوري المحافظات الحدودية

هنأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح فريق مركز شباب النجيلة لفوزه ببطولة دوري المحافظات الحدودية ٢٠٢١ المقامة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في محافظة الوادي الجديد بعد فوزه بضربات الترجيح على فريق محافظة شمال سيناء بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وأوضح خالد عبدالحميد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، أن فريق مركز شباب النجيلة ممثلًا عن مراكز شباب مطروح فاز بكأس بطولة دوري أبطال المراكز للمحافظات الحدودية المقامة بالوادي الجديد.

وقام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باتصال تليفوني بلاعبي مركز شباب النجيلة مطروح صباح اليوم قبل المباراة النهائية من أجل حثهم على بذل المزيد من الجهد ورفع من روحهم المعنوية ودعمهم من أجل تحقيق كأس البطولة، ورفع اسم محافظة مطروح على منصات التتويج وتحقيق إنجاز مشرف للمحافظة وتحقق ذلك.