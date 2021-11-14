مقتل شخص وإصابة آخر إثر انفجار سيارة فى مدينة ليفربول

أفادت وسائل إعلام بريطانية، مساء الأحد، بمقتل شخص وإصابة آخر إثر انفجار سيارة في مدينة ليفربول.

وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عبر موقعها الناطق باللغة بالإنجليزية، أن شخص لقى مصرعه وأصيب آخر في انفجار سيارة وحريق خارج مستشفى في ليفربول.

وذكرت شرطة ميرسيسايد أن هناك تقارير عن انفجار بعد توقف سيارة أجرة في مستشفى ليفربول للنساء قبل الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنه "لم يتم الإعلان عن وقوع حادث إرهابي" لكن محققي مكافحة الإرهاب يقودون التحقيق "بدافع الحذر".

وأضافت أن الأمر "قد يستغرق بعض الوقت" قبل أن يتمكنوا من تأكيد التفاصيل.

وذكرت الشرطة إن المصاب يعالج في المستشفى وليس في حالة تهدد حياته.

وردت الشرطة على مكان الحادث بعد استدعائها الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش.

من جانبها، قالت كاثرين طومسون، الرئيسة التنفيذية لمستشفى ليفربول للنساء، إن الموظفين يقيدون وصول المرضى إلى المستشفى "بأثر فوري" لكنهم يسمحون لسيارات الإسعاف في حالات الطوارئ.

وأضافت: "حيثما أمكن ، قمنا بتحويل المرضى إلى مستشفيات أخرى حتى إشعار آخر".

وغردت عمدة ليفربول جوانا أندرسون قائلة إن حريق السيارة، الذي تم إخماده منذ ذلك الحين ، كان "مقلقًا ومزعجًا وأفكاري مع المتضررين".

وأضافت: "أود أن أشكر خدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة وعلى تهدئة الوضع".