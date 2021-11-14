الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أب يريد حرمان ابنه المدمن من الميراث؟.. مبروك عطية يُجيب

الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية

أجاب الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي الشهير، خلال بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، عن تساؤل أحد المتفاعلين يقول: "لى ثلاثة بنات وولد يتعاطى مخدرات وأريد أن أكتب تركتي للبنات فقط ولا أورثه، فما حكم الشرع في ذلك؟

ورد الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية سابقًا، قائًلا: “لا يجوز حرمان الإبن من الميراث لأن سبب المواريث ليس الصلاح ولا التقوى، بل سببها علاقة الوارث بالموروث، وصلته به”.

وأضاف: "ابنك لو بيشرب مخدرات أو غيرها سوف يورثك، فلا يجوز حرمانه، ومن حقه أن يأخذ نصيبه ويشرب بيه أي حاجة هذا حقه الذي شرعه له ولم يشترط ربنا الصلاح والاستقامة فما كان حد ورث أصلًا، فسبب المواريث الدم والنسب والعلاقة".

وأكد “مبروك” أنه محرم شرعًا حرمان الإبن من الميراث لأجل المخدرات، فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، فهو في كلتا الحالتين ابنك سواء تعاطى مخدرات أو لم يتعاطى.

 

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

حددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، ومن داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءًا يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من الـ9 صباحًا حتى الـ9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

حكم الدين في متعاطى المخدرات حكم الشرع في ميراث متعاطى المخدرات عطية مبروك جامعة الأزهر عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية

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وائل لطفي

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