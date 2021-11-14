محافظ أسوان يشيد بدعم مؤسسات المجتمع المدنى للأسر المتضررة من السيول

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالمشاركة المجتمعية الجادة من مؤسسات المجتمع المدني وسارعت لتقديم يد العون والمساعدة للأسر المضارة من تداعيات موجة الطقس السيئ والسيول التي اجتاحت بعض المناطق بمدينة أسوان ومدن المحافظة الأخرى، مساء الجمعة الماضية، وهو الذي توازى مع الجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية لاحتواء تداعيات السيول داخل القرى والمناطق السكنية والشوارع.

مساعدات المجتمع المدنى

وأكد أن ذلك يعكس مدى التلاحم بين قوى المجتمع الأسواني لدعم ورعاية الأسر البسيطة والأكثر احتياجًا في المناطق البعيدة والنائية، بما يسهم في تلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب.

مساعدات المجتمع المدنى

وفى هذا الإطار قامت مديرية التضامن الاجتماعي بقيادة أحمد حمدي بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر بتوزيع البطاطين والحصائر على حوالي 60 أسرة بمنطقة الشلال، ليعقب ذلك توزيع كميات أخرى على الأسر المضارة بعزبة الحدود بمنطقة كيما، وبالتوازي مع ذلك جارٍ التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات المختلفة للأسر المتضررة، وترميم المنازل للتخفيف عن كاهل البسطاء على الوجه الأكمل.