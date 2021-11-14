قبول الطلاب الصم والبكم بكليات التربية النوعية فى سوهاج

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج موافقة المجلس الأعلى للجامعات على قبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية بكليات التربية النوعية، بأقسام إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة والمصنوعات الجلدية والقسم التربوي، وقسم تكنولوجيا الحاسبات وقسم التربية الفنية مع تغيير لائحة الكلية لاحقا.

وأضاف عبد الخالق أن الموافقة نصت على توفير متقنين للغة الإشارة كمرافق للطلاب في المحاضرات النظرية والعلمية والتدريب الميداني، وكذلك في الامتحانات التطبيقية "الشفوي".

وأوضح الدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب، أن الموافقة جاءت بعد كتاب رئيس جامعة سوهاج وطلبة للمجلس الأعلى للجامعات قبول الطلاب الحاصلين على مدارس الصم والبكم نظام الثلاث سنوات هذا العام بكلية التربية النوعية إعمالا لقرار المجلس الصادر، حيث أن لائحة الكلية تقبل الطلاب نظام الخمس سنوات فقط.

فيما تنظم إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة سوهاج، دورات تدريبية إلكترونية للطلاب بمختلف الكليات، بالتعاون مع مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال إن الدورات التدريبية تتضمن مجالات الشبكات، التسويق الإلكتروني، تصميم المواقع الإلكترونية والجرافيك.

وأضاف عبد الخالق، أن تنظيم تلك البرامج التدريبية يهدف لمساعدة الطلاب في تنمية قدراتهم ومهاراتهم اللازمة لتناسب سوق العمل، حيث تعمل تلك الدورات على تنمية مهارات التعامل مع تصميم المواقع الإلكترونية والشبكات والجرافيك، بالإضافة إلى تمكينهم ليصبحوا كفاءات تكنولوجية ومعلوماتية في التسويق الرقمي، بما يزيد من فرصتهم في إيجاد وظائف تناسب طلب سوق العمل الحالي، أو تدعم إنشاء بعضهم لأعمال خاصة.

وأكد الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تنظم مثل تلك الدورات لإيمانها بمسؤليتها في دعم الطلاب ومساعدتهم ليس فقط في مسعاهم التعليمي، لكن دعمهم لإيجاد ما يناسبهم من فرص العمل بعد التخرج.

وأشار هاني بديوي، مدير إدارة النشاط العلمي، إلى أن الدورات تستمر لمدة ثلاثة أسابيع خلال شهر نوفمبر، حيث بدأت أولى الدورات هذا الأسبوع وشارك بها ٦٠ طالبا وطالبة، وحاضر بها نخبة متميزة من المختصين بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالجامعة.