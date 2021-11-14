الأحد 14 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد طلاب جامعة الفيوم الخميس

طلاب جامعة الفيوم
طلاب جامعة الفيوم

أعلن الدكتور محمد فاروق نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، خلال اجتماعه بمسئولي التواصل الطلابي بكليات الجامعة، فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الفيوم، الخميس، بحضور الدكتور وائل طوبار، مسئول التواصل الطلابي بالجامعة، وعدد من المنسقين، وذلك اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

وصرح محمد فاروق بأن الاجتماع جاء بغرض مناقشة الاستعداد للعملية الانتخابية لاتحاد الطلاب بالجامعة، كما شدد نائب رئيس الجامعة، على ضرورة الحرص على إجراء العملية الانتخابية بطريقة سليمة، تضمن حق المشاركة والتمثيل لجميع الطلاب.

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طلاب جامعة الفيوم 

كما أكد حرص القيادة السياسية للدولة، ووزير التعليم العالي وإدارة الجامعة، على ممارسة الطلاب حقوقهم ونشاطاتهم بطرق مشروعة وقانونية؛ حيث تحرص جامعة الفيوم على إعطاء الطلاب المجال كاملا، للتعبير عن آرائهم، واستغلال طاقاتهم، وتشكيل عقولهم، بما يخدم الوطن، وبما يتماشى مع خطة مصر لتمكين الشباب وإعدادهم للمستقبل.

وفيما يتعلق بالقواعد العامة للانتخابات صرَّح بأنه لا بد من تشكيل لجنة فرعية لكل فرقة بالكلية، تتكون من عضو هيئة تدريس، وموظف برعاية الشباب وطالبين، على أن يكونا من المتميزين أخلاقيًا وسلوكيًا وعلميًا، وألا يكونا مرشحين لخوض الانتخابات.

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طلاب جامعة الفيوم 

فيما تشكل اللجنة العليا بكل كلية برئاسة وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وعضوية أحد أعضاء هيئة التدريس منسق الأنشطة الطلابية بالكلية ومدير رعاية الشباب بالكلية، وعضو قانوني وطالبين.

وتشكل اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بالجامعة برئاسة الدكتور محمد فاروق، والدكتور وائل طوبار، وحسني الجارحي، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وعضو قانوني واثنين من الطلاب.

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طلاب جامعة الفيوم 

وأوضح الدكتور وائل طوبار، شروط ترشح الطلاب للانتخابات، والتي جاءت على النحو التالي: أن يكون الطالب متمتعا بالجنسية المصرية، وأن يكون حسن السيرة، وأن يكون مستجدًا بفرقته الدراسية، ولم يرسب في أكثر من مقررين للعام الماضي، بالنسبة لطلاب الساعات المعتمدة، وأن يكون مهتما بالنشاط الطلابي، وألا يكون سبق مجازاته تأديبيًا، أو جنائيا، ولا ينتمي لأي تنظيم أو جماعة.

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طلاب جامعة الفيوم 
جامعة الفيوم نائب رئيس الجامعة يعلن فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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