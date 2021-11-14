الأحد 14 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

5 نصائح لقضاء إجازة سعيدة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

الإجازة حق من حقوق كل عامل، حيث يحتاج العاملون سواء فى القطاعات الخاصة أو الحكومية، إلى إجازة ولو أسبوع واحد في السنة، كي يستعيد فيها الموظف نشاطه ويعود مجددًا إلى العمل بحيوية.

وتُعد «الإجازة» احتياجا عاما للإنسان في كل مجال ومكان، لذلك نجد قطاعا كبيرا من البشر يسعى إلى الحصول على تلك الإجازة.

إلا أن البعض يرتكب خطًأ فادحًا حين يتابع أعماله خلال الإجازة مما ينغص عليه الاستمتاع بها.

ونرصد فى السطور التالية أبرز النصائح لقضاء إجازة سعيدة، وفقًا لموقع "Success"..

1- اختر المكان المناسب

هى أولى الخطوات نحو قضاء إجازة سعيدة، حيث يجب أن يكون الاختيار مبنيا على مشاركة جميع أفراد الأسرة ممن يخوضون معك تجربة السفر هذه، فلا بد أن يكون المكان مناسبا وممتعا للجميع.

2- قم بزيارة الشواطئ

اختيار قضاء الإجازة على البحر ووسط المناظر الخلابة يساعدك فى تصفية ذهنك، فالذهاب إلى الشاطئ وممارسة أنشطة مثل السباحة وغيرها، يساعد فى تجديد النشاط والحيوية بداخلك.

3- مارس هوايتك

الإجازة هي الوقت المناسب لممارسة الهوايات الخاصة بك والتي يصعب عليك ممارستها خلال أيام العمل العادية، اقرأ كتابك المفضل، ومارس رياضتك المفضلة، واستمتع بالأجواء من حولك.

4- اذهب للتخييم

شارك أصدقاءك تجربة الخروج في نزهة بهدف التخييم، وتشاركوا في شراء المعدات اللازمة لذلك واقطعوا في الصحراء مدة ثلاثة أيام على الأقل، إنها حقًا تجربة فريدة تستحق القيام بها خلال إجازتك المعدودة.

5- قم برحلة إلى أعماق البحار 

تحتوى البحار على عدد كبير من الشعب المرجانية ذات المناظر الخلابة، التي يجب أن يشاهدها مرة واحدة في حياتك على الأقل وبما أنك الآن إلى جوار البحر، فمن غير الممكن أن تعود إلى عملك من غير القيام بهذه التجربة الفريدة.

ممارسة الهوايات الذهاب للشاطء التخيم اختيار مكان مناسب التشاركية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

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