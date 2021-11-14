الأحد 14 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

ممثل التنمية المحلية: إعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان وتجديد مهامها

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية والديوان العام، إعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بديوان عام وزارة التنمية المحلية في أكتوبر الماضي، إذ تم تجديد مهامها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمام الدولة بترسيخ حقوق الإنسان بجميع مؤسساتها.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، والتي شهدت استعراض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

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وقال درويش، إن الوحدة لها عدد من الاختصاصات في ضوء القرار الصادر من وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، وفي مقدمتها العمل كنقطة اتصال مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والمنشأة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقـم 2396 لسنة 2018 وإمدادها بالبيانات والإحصاءات والتقارير اللازمة لمباشرة عملها، فضلًا عن اقتراح السياسات والخطط والبرامج والإجراءات الكفيلة بتعزيـز حقـوق الإنسان وحمايتهـا وتنفيذها بالتنسيق مع المحافظات والجهـات المختصة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

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وأضاف أن إحدى المهام تتمثل في وضع خطوط استرشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، ورصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية، وتلقـي الشكاوى المقدمة فـي هـذا الشأن ووضع الحلول الجذرية لها فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلًا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية بمختلف وسائل التوعية، وتنميـة الـوعـي القـانوني للمواطن بإرشـاده إلى حقوقه المكفولة دستورًا وقانونًا.


وتابع «درويش» أن إحدى مهام الوحدة تعزيز مجالات التعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، مع مراعاة الضوابط واجبـة الاتباع وبالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

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