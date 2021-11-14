سميحة أيوب: فترة عبدالناصر شهدت تطورًا فى المسرح.. ومبارك لم يهتم بالفنانين (فيديو)

رصدت الفنانة سميحة أيوب تطور المسرح في فترة الرؤساء بداية من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وصولا للرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وقالت «أيوب»: «فترة عبدالناصر النظرة للفنان كانت «عليا»، حيث كان مهتماً بالثقافة ويريد أن يحمل المسؤولية للفنانين، وأعطانا أوسمة في عمرنا الصغير لأنه استشف أننا في المستقبل ستكون لنا قيمة، مثل فاتن حمامة وصلاح جاهين ويوسف إدريس وغيرهم، لافتة إلى أن حصولهم على الأوسمة في عيد العلم حملهم مسؤولية كبيرة».

وأضافت في فيديو «الدستور»: «عندما حملنا الرئيس المسؤولية قدمنا نصوصًا بها نقد للدولة، والدولة تعرف ذلك وتعطينا الحرية وتفتح باب النقد ولكن بالحب، الحرية أن تبني في بلدك وتقول النواقص ولكن بحب، بخوف على الكيان الكبير ألا يمسه أحد».

وتابعت قائلة: «في فترة الرئيس السادات بدأنا كويسين وابتدت الرقابة تخنقنا، وقلت وقتها كل مؤلف عايز عسكري وظابط وهو بيكتب، وأنا بشكل شخصي خضت معارك مع الرقابة واتهامات، وأريد أن أقول أن فترة السادات المسرح انحدر، لأنه لا يوجد نص يستطيع أن يعبر عن أي شيء».

واختتمت سميحة أيوب قائلة: «أما الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لم يكن يهتم بالفنانين، لم يعطِ وساما لفنان أو احتفل بفنان، من الممكن أنه كان لديه هم آخر، كما لم يهتم بالثقافة إذ حدث في عهده انحدار».

يذكر أن الفنانة سميحة أيوب تم تكريمها مؤخرًا من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السادسة، حيث حملت الدورة السادسة من المهرجان اسمها وتم تكريم عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنان الكويتي داوود حسين.