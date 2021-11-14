الأحد 14 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

سلوى خطاب: «منورة بأهلها» مسلسل اجتماعى مشوق تتصاعد فيه الصراعات بشكل معقد

سلوى خطاب
سلوى خطاب

انتهت الفنانة سلوى خطاب من تصوير نحو 65 في المائة من مشاهدها في مسلسل "منورة بأهلها"، وتكثف حاليا تصوير مشاهدها المتبقية للانتهاء من تصوير العمل بالكامل قبل نهاية ديسمبر المقبل.

وقالت سلوى خطاب - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مسلسل "منورة بأهلها" اجتماعي بالدرجة الأولى تدور أحداثه في إطار مشوق، حيث تتصاعد فيه الصراعات بشكل معقد بين أبطال العمل، منوهة بأنه تقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أنها تجسد خلال أحداث العمل دور سيدة "ضريرة"، ولكنها لا تبوح بهذا الأمر لمن حولها، وتوهمهم بأنها إنسانة طبيعية وترفض الكشف عن هذا الأمر، لافتة إلى أن المسلسل يعد بطولة جماعية وينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة، وتدور أحداثه في أكثر من 10 حلقات، وهو من تأليف محمد أمين راضي، ويشارك في بطولته كل من ليلى علوي وغادة عادل وأحمد السعدني وعباس أبو الحسن وناهد السباعي، ومحمد حاتم، ومن إخراج يسري نصر الله.

وكانت آخر مشاركات الفنانة سلوى خطاب الفنية في مسلسل "وكل ما نفترق"، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمي، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبي، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبدالمجيد.

الفنانة سلوى خطاب مسلسل منورة بأهلها

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالِم ينشر الجهل

الأكثر قراءة

منها وقف البصمة.. «البترول» تتخذ إجراءات جديدة بحق العاملين غير الملقحين ضد كورونا

10 تنبيهات من «التعليم» للمدارس حال سقوط أمطار شديدة

في اليوم العالمي للسكر.. أفضل بديل للخبز الأبيض من الشوفان

حسام عبدالغفار متحدثًا رسميًا للصحة

وزير الخارجية: موقف مصر ثابت من دعم واستقرار الخليج

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارًا لطيف ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 26

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

كيف تلاعبت «السوشيال ميديا» بمنظمات ووسائل الإعلام الدولى؟

ماجد حبته

مصير الكوكب فى عهدة مصر

د هند جاد

قاموس «هى».. الاختيارات والمشاعر

د. منى حلمى

مصر وطنى وعملية «غسيل» حضارة عاجلة

علي سعدة

وطنيتهم ووطنيتنا

مؤمن المحمدي

خطأ شائع ومتكرر!

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

«القتل البطيء».. استمرار تفاقم الوضع الصحي لأسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال

«الخارجية الفلسطينية»: حرية الأسرى تتصدر حراكنا الدبلوماسي

إسرائيل تنظر فى فرض قيود على السفر إلى دول أوروبية بسبب كورونا