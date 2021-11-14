سلوى خطاب: «منورة بأهلها» مسلسل اجتماعى مشوق تتصاعد فيه الصراعات بشكل معقد

انتهت الفنانة سلوى خطاب من تصوير نحو 65 في المائة من مشاهدها في مسلسل "منورة بأهلها"، وتكثف حاليا تصوير مشاهدها المتبقية للانتهاء من تصوير العمل بالكامل قبل نهاية ديسمبر المقبل.

وقالت سلوى خطاب - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مسلسل "منورة بأهلها" اجتماعي بالدرجة الأولى تدور أحداثه في إطار مشوق، حيث تتصاعد فيه الصراعات بشكل معقد بين أبطال العمل، منوهة بأنه تقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أنها تجسد خلال أحداث العمل دور سيدة "ضريرة"، ولكنها لا تبوح بهذا الأمر لمن حولها، وتوهمهم بأنها إنسانة طبيعية وترفض الكشف عن هذا الأمر، لافتة إلى أن المسلسل يعد بطولة جماعية وينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة، وتدور أحداثه في أكثر من 10 حلقات، وهو من تأليف محمد أمين راضي، ويشارك في بطولته كل من ليلى علوي وغادة عادل وأحمد السعدني وعباس أبو الحسن وناهد السباعي، ومحمد حاتم، ومن إخراج يسري نصر الله.

وكانت آخر مشاركات الفنانة سلوى خطاب الفنية في مسلسل "وكل ما نفترق"، بطولة ريهام حجاج، أحمد فهمي، أيتن عامر، رانيا يوسف، سلوى خطاب، محمد الشرنوبي، طارق عبد العزيز، أحمد صيام، رحاب الجمل، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبدالمجيد.